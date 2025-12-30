'명절 특수' 사라진 소비 3.3% '뚝'…21개월 만에 최대 감소

▲ 소비심리 식어

11월 소매판매는 두 달 만에 줄고, 산업 생산과 투자는 소폭 증가세로 돌아섰습니다.지난달 추석 효과가 사라지면서 명절 특수가 걷힌 소비는 악화된 반면, 조업일수가 증가한 생산과 투자는 일부 긍정적인 영향을 받은 것으로 분석됩니다.국가데이터처(옛 통계청)이 오늘(30일) 발표한 '11월 산업활동동향'에 따르면 지난달 전산업생산 지수(계절 조정)는 113.7(2020년=100)로 전달보다 0.9% 올랐습니다.산업생산은 8월(-0.3%) 이후 9월(+1.3%)·10월(-2.7%)에 걸쳐 한 달 단위로 등락을 거듭하고 있습니다.광공업 생산은 0.6% 증가했습니다.반도체(7.5%), 전자부품(5.0%) 등에서 생산이 늘어난 데 가장 큰 영향을 받았습니다.서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 전달보다 0.7% 증가했습니다.소비동향을 보여주는 소매판매액 지수는 전달보다 3.3% 급락했습니다.작년 2월(-3.5%) 이후 21개월 만에 가장 많이 떨어졌습니다.투자 지표는 소폭 반등했습니다.설비투자는 자동차 등 운송장비에서 투자가 줄었지만, 일반 산업용기계 등 기계류에서는 늘어 전월 대비 1.5% 증가했습니다.건설업 생산을 반영하는 건설기성(불변)도 건축에서 공사실적이 늘면서 6.6% 증가했습니다.현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.4포인트(p) 하락했다.두 달 연속 '마이너스(-)'입니다.앞으로 경기 국면을 예고해 주는 선행종합지수 순환변동치는 전월보다 0.3%p 상승했습니다.(사진=연합뉴스)