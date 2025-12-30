김정은, 초대형 방사포 차량 공장 시찰 "전략적 공격 수단…포병 무력 완전히 일신"

▲ 김정은 국무위원장이 지난 28일 중요 군수공업 기업소를 방문 무기전투기술기재 생산 실태를 요해(파악)했다고 조선중앙통신이 30일 보도했다.

김정은 북한 노동당 총비서가 방사포 차량을 생산하는 군수공장을 시찰했습니다.조선중앙통신은 김정은이 이틀 전 중요 군수공업 기업소를 현지 지도했다면서, "군대의 주요 부대들에 장비시키게 될 방사포차 생산 실태를" 파악했다고 밝혔습니다.김정은이 시찰한 방사포 차량은 600mm 초대형 방사포 차량공장으로 보입니다.김정은은 "군대의 주력 타격 수단으로 될 이 방사포 무기 체계"가 포병 무력의 구성을 완전히 일신시키게 될 것이라고 밝혔습니다.600mm 초대형 방사포를 주요 타격 수단으로 주요 부대에 배치하겠다는 뜻으로 보입니다.김정은은 이 무기 체계가 "타격의 집중성과 불의성으로 적을 초토화할 수 있으며, 전략적 공격 수단으로도 이용할 수 있"다고 밝혔습니다.'전략적 공격 수단'이라는 말은 핵을 탑재할 수 있다는 뜻으로, 북한은 초대형 방사포에 핵 탑재가 가능하다고 주장하고 있습니다.김정은의 시찰에는 조춘룡 당 비서, 노광철 국방상, 김정식 당 군수공업부 제1부부장, 장창하 미사일총국장 등이 동행했습니다.김정은은 최근 연말을 맞아 핵추진잠수함 건조 현장 시찰, 신형 고공 장거리 대공미사일 시험 발사 참관, 미사일 및 포탄 생산공장 시찰, 장거리 전략순항미사일 발사 훈련 참관 등 연일 군사 행보를 이어가고 있습니다.내년 초 9차 당대회를 앞두고 군사 분야의 성과를 점검하는 차원으로 보입니다.(사진=연합뉴스)