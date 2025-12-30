'월드컵 상대' 남아공, 짐바브웨 꺾고 네이션스컵 16강 진출

▲ 짐바브웨와 경기에서 결승골을 터트린 남아공 오스윈 아폴리스의 세리머니 모습

내년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 우리 대표팀과 한 조에 속한 남아프리카공화국이 아프리카 네이션스컵 16강에 진출했습니다.FIFA 랭킹 61위인 남아공은 모로코 마라케시에서 열린 대회 조별리그 B조 3차전에서 FIFA 랭킹 129위 짐바브웨를 3대 2로 물리쳤습니다.조별리그 2승 1패, 승점 6을 기록한 남아공은 이집트(2승 1무 승점 7)에 이어 조 2위로 16강행을 확정했습니다.이번 대회에는 24개국이 참가해 4개 팀씩 6개조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위가 16강에 직행하고, 각 조 3위 가운데 성적이 좋은 상위 4개 팀이 16강에 합류합니다.남아공은 내년 1월 5일 열리는 16강전에서 F조 2위와 대결합니다.상대팀은 아직 결정되지 않았습니다.전반 7분 체팡 모레미의 선제골로 앞서나간 남아공은 19분에 동점골을 내주고 전반을 1대 1로 마쳤습니다.후반 5분 프리미어리그 번리에서 뛰는 라일 포스터의 골로 다시 앞서갔지만, 28분에 수비수 오브리 모디바의 자책골로 또 동점을 허용했습니다.하지만 남아공은 상대 선수의 핸드볼 파울로 페널티킥을 얻었고, 후반 37분 오스윈 아폴리스가 침착하게 결승골로 연결해 3대 2 승리를 완성했습니다.남아공은 앞서 1차전에서는 앙골라에 2대 1로 이겼고, 2차전에서는 이 대회 최다 우승국(7회)인 이집트에 1대 0으로 졌습니다.(사진=연합뉴스)