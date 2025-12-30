장동혁, 호남서 이틀째 민생행보…새만금서 정책간담회

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 지난 29일 오후 전남 해남 솔라시도 홍보관에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(30일) 호남에서 이틀째 민생 행보를 이어갑니다.장 대표는 오늘 오전 전북 김제의 새만금방조제 관리시설인 새만금33센터에서 정책간담회를 개최합니다.장 대표는 이곳에서 현장을 둘러볼 예정입니다.오후에는 전북 익산의 원불교 중앙총부를 예방합니다.어제 장 대표는 전남 무안에서 열린 12·29 제주항공 여객기 참사 1주기 추모 행사에 참석한 뒤 전남 지역 전력·에너지 사업 현장을 점검한 바 있습니다.이번 이틀 일정은 지난달 5·18 국립묘지 참배에 이은 두 번째 호남 방문입니다.당시 장 대표는 매달 호남을 찾아오겠다고 약속했습니다.장 대표의 호남 행보는 최근 외연 확장 선언과 맞물리며 변화 의지를 보여주는 것이라는 해석도 나옵니다.장 대표는 어제 전남 해남 현장을 시찰하며 "호남의 여러 현안을 먼저 나서서 적극적으로 해결하다 보면 호남인들의 마음도 차츰 국민의힘 쪽으로 올 수 있을 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)