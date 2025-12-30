트럼프, 중국군의 타이완 포위 군사훈련에 "걱정 안 한다"

▲ 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 중국이 타이완을 압박하기 위해 진행한 '타이완 포위 훈련'의 심각성을 평가절하했습니다.트럼프 대통령은 이날 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담 후 기자회견에서 관련 질문을 받고서는 "난 (중국의) 시진핑 주석과 훌륭한 관계를 갖고 있는데 그는 그것(훈련)에 대해 나에게 아무것도 말해주지 않았다"고 답했습니다.이어 "난 분명 그걸 봤지만, 그(시진핑)는 나에게 아무 말도 하지 않았으며 난 그가 그걸 할 거라고 생각하지 않는다"며 중국군이 타이완 침공에 나설 것으로 보지 않는다는 뉘앙스도 풍겼습니다.트럼프 대통령은 "무엇도 날 걱정하게 하지 않는다"면서 "중국은 그 지역에서 해상 훈련을 20년간 해왔다"고 밝혔습니다.이런 발언에 비춰 트럼프 대통령은 이번 중국군의 훈련을 과거 훈련과 유사한 통상적인 수준으로 여기고 있으며, 중국의 타이완 침공 등 무력 충돌이 임박했다고는 판단하지 않는 것으로 보입니다.이는 중국군의 타이완 포위 훈련이 타이완 침공의 '리허설' 수준이라는 세간의 우려와는 상당한 온도차를 드러낸 것으로 볼 수 있었습니다.앞서 중국군 동부전구는 29일부터 육군·해군·공군·로켓군 등 병력을 조직해 타이완 해협과 타이완 북부·서남부·동남부·동부에서 '정의의 사명-2025' 훈련을 진행한다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)