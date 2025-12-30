뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

유재석, 9번째 MBC 연예대상…"대상 30개까지 노력"

유영규 기자
작성 2025.12.30 07:01 조회수
'2025 MBC 방송연예대상' 개그맨 유재석 (사진=MBC 제공, 연합뉴스)
▲ '2025 MBC 방송연예대상' 개그맨 유재석

'국민 MC' 유재석이 올해 9번째 MBC 연예대상을 수상하며 통산 21번째 대상의 영예를 안았습니다.

유재석은 29일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 '2025 MBC 연예대상'에서 대상 수상자로 호명됐습니다.

이로써 그는 지상파 3사 연예대상과 백상예술대상을 포함해 총 21개의 대상을 받게 됐습니다.

유재석은 "제가 첫 대상을 받은 게 2005년인데, 21번째를 2025년에 받았다"며 "미래는 그 누구도 모르기에, 될 수 있을지 모르겠지만 30개까지 (받을 수 있도록) 끝까지 노력해보겠다"고 수상 소감을 밝혔습니다.

이어 방송인 하하, 주우재 등 '놀면 뭐하니?'에 함께 출연하고 있는 동료들과 스태프에게도 감사를 전했습니다.

특히 "올해까지 함께 하다가 아쉽게 하차한 박진주, 이미주, 이이경에게도 고생했고, 고맙다는 말을 전한다"며 최근 하차 과정에서 논란이 불거진 배우 이이경을 언급해 눈길을 끌었습니다.

앞서 이이경은 지난달 사생활 의혹으로 '놀면 뭐하니?'에서 하차한 뒤, "제작진이 하차를 먼저 권유했다"고 폭로한 바 있습니다.

지난 6일 타이완에서 열린 타 시상식에선 이이경이 유재석의 이름을 언급하지 않으면서, 유재석과 불화설이 불거지는 해프닝이 벌어지기도 했습니다.

(사진=MBC 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지