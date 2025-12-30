"김포시민 출퇴근길 일산대교 무료 이용"…내년 상반기 중

▲ 일산대교

경기도 김포시는 일산대교를 이용하는 김포시민 출퇴근 차량의 통행료를 내년 상반기 중 무료화할 계획이라고 어제(29일) 밝혔습니다.김포시는 경기도 예산 200억 원에 시 예산 30억 원을 더해 평일 오전 6∼9시, 오후 5∼8시 일산대교를 이용하는 김포시민 차량의 통행료를 무료화할 예정입니다.시는 통행료 지원 시스템 구축과 김포 등록 차량 신청 접수 등 관련 절차가 순조롭게 진행될 경우 이르면 내년 4월부터 무료화를 시행할 수 있을 것으로 전망합니다.통행료 무료화는 경기도가 차량 통행료의 50%를 우선 감면하고, 김포시는 김포시민 차량의 이용명세 확인을 거쳐 시민에게 나머지 50%를 사후 지급하는 방식으로 추진됩니다.일산대교 통행료는 김포 차량 무료화 시행에 앞서 경기도 예산 지원에 따라 내년 1월 1일부터 현재 1천200원(승용차 기준)에서 600원으로 인하됩니다.경기도는 일산대교 통행료 무료화를 위한 400억 원의 예산 중 200억 원을 내년 본예산에 편성했지만, 정부(100억 원)와 고양·파주·김포 등 3개 시(100억 원)가 분담 예산을 편성하지 않아 전면 무료화는 미뤄졌습니다.김병수 김포시장은 "김포시민의 이동권 보장과 실질적인 교통비 부담을 줄이기 위해 시민 생활과 직결된 교통 현안에 선제적으로 대응하고 있다"며 "상반기 중 일산대교 통행료를 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.지난 2008년 5월 개통한 일산대교는 한강 하류인 고양시 일산서구 법곳동과 김포시 걸포동 1.84㎞를 잇는 민자도로로 한강 다리 중 유일한 유료 도로입니다.(사진=김포시 제공, 연합뉴스)