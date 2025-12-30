부산 지사천 물고기 떼죽음…주민 "산단 폐수 방류 탓"

▲ 집단 폐사한 물고기

산업단지를 끼고 있는 부산 강서구 지사천에서 반복적으로 물고기가 폐사해 지역 주민들이 대책 마련을 요구하고 나섰습니다.29일 부산 강서구 등에 따르면 이달 12일 오후 4시쯤 부산 강서구 지사천에서 물고기 집단 폐사가 발생했습니다.구는 보건환경연구원에 하천수 수질검사를 의뢰하고 폐사된 물고기를 수거했습니다.한 주민은 "4급수에도 버틸 수 있는 어종들까지 하룻밤 만에 싹 다 죽어버렸다"며 "6년간 이곳을 살펴본 결과 공무원들이 퇴근한 늦은 밤 또는 이른 아침, 금요일 저녁 또는 주말, 비가 많이 오는 날 인근 산업단지에서 폐수 방류가 지속해 이뤄지고 있다"고 지적했습니다.지사산업과학단지를 끼고 있는 지사천에서 물고기가 대량으로 폐사하는 문제는 처음이 아닙니다.과거 수질검사 결과 유의미한 중금속 수치는 확인되지 않았지만, 산업단지에서 배출되는 하수가 지사천으로 흘러들어와 물고기가 집단 폐사한 것으로 추정되고 있습니다.인근 주민들은 지사천 주변으로 아파트 단지가 많이 생겨 하천이 여름철 어린이들의 물놀이 공간으로도 쓰인다며 환경개선을 촉구했습니다.강서발전 100인 위원회는 이날 부산시의회에서 기자회견을 열어 강서구 등에 지사천 환경 개선을 위한 종합 대책 수립을 요구했습니다.위원회는 산업단지 전수조사 실시, 체계적인 수질 모니터링 시스템 구축 등을 요구했습니다.강서발전 100인위원회는 "지사천 수질오염은 주민의 건강권과 생태계 보전을 위협하는 중대한 환경 문제"라며 "부산시와 강서구 등 관계기관이 책임 있는 자세로 종합 대책을 수립하고 신속히 이행해야 한다"고 말했습니다.(사진=강서구의회 김정용 의원 제공, 연합뉴스)