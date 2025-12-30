경산 일가족 사망 사건, 유족들도 "이유 몰라"…사건동기 미궁

▲ 폴리스라인

지난 28일 경북 경산에서 일가족 5명이 목맴이나 질식으로 사망한 것으로 추정되는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰지만, 동기 및 경위 파악 등에 어려움을 겪고 있습니다.사망자 가운데 일부는 숨진 채 발견되기 며칠 전 다른 가족들과 통화를 했지만, 당시 생활고나 가족 내 또는 타인과의 불화 등 사건 발생 원인을 추정할만한 별다른 언급은 하지 않았던 것으로 드러났습니다.경북 경산경찰서는 사건 발생 이틀째인 29일 사망자 5명에 대한 국립과학수사연구원(국과수) 부검을 실시한 결과 40대 가장 A 씨는 목맴에 의한 사망, A 씨 아내(40대)와 아들(10대)·A 씨 부모(70대·60대) 등 나머지 4명은 경부 압박에 따른 질식사로 보인다는 예비 소견이 나왔다고 밝혔습니다.다만 경찰과 국과수는 약물에 의한 중독 가능성 등도 배제할 수 없는 만큼 약독물 검사를 추가로 진행할 예정이며, 최종 사인은 정밀 검사 결과를 토대로 판정할 방침입니다.이번 국과수 부검으로 A 씨 등 사망 원인을 추정할 수 있는 단서는 나왔지만, 사건 경위와 동기 등은 여전히 미궁입니다.이날 경산시 한 장례식장에서 A 씨 누나는 "크리스마스 날 (사망한)모친과 통화하며 일상적인 대화를 나눴다. 평소와 다른 이상한 낌새는 없었다"며 "왜 이런 일이 일어났는지 모르겠다"고 말했습니다.이어 "(숨진)남동생도 평소 주변 사람들에게 자상한 사람이었고 아버지와 별다른 불화도 없었다"며 "금전적인 문제 또한 알지 못한다"고 했습니다.이곳에서 만난 다른 유족들도 침통한 표정을 지은 채 "사건이 벌어진 이유를 모르겠다"는 말만 되풀이했습니다.현재 경찰은 A 씨 행적이 담긴 폐쇄회로(CC)TV와 생전 통화기록 등을 분석해 사건 발생 동기를 파악하는 것에 힘을 쏟고 있습니다.지금까지 확인된 바로는 A 씨는 숨진 채 발견되기 하루 전날인 지난 27일 주거지인 아파트와 부모님이 살던 인근 아파트를 오고 갔으며, 사망 당일 자신 지인에게 "주변 정리를 부탁한다"는 취지의 메시지를 보냈습니다.당시 경찰은 해당 지인 신고를 받고 출동해 주거지에서 목맨 채 숨져있는 A 씨와 반듯하게 누운 채 사망한 아내 B 씨, 아들 C군, 모친 D 씨 등 4명을 발견했습니다.또 인근 아파트에서도 A 씨 부친 E 씨가 숨진 상태로 발견됐습니다.경찰에 따르면 현재까지 제3자에 의한 범행 정황이나 유서는 발견되지 않았으며, 숨진 일가족이 기초생활수급자나 차상위계층은 아닌 것으로 파악됐습니다.경찰 관계자는 "A 씨는 스스로 목숨을 끊은 것으로 의심되지만 그 동기는 단정할 수 없다"며 "수사를 통해 확인할 계획"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)