트럼프, 네타냐후와 회담…"가자 휴전 2단계 신속 추진"

▲ 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 네타냐후 이스라엘 총리

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 29일, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만나 가자지구 평화 구상 이행 방안을 논의했습니다.트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치의 자택인 마러라고 리조트를 방문한 네타냐후 총리와 만나 회담을 시작했습니다.미국 측에서는 마코 루비오 국무부 장관, 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티브 윗코프 중동 특사, 트럼프 대통령 맏사위인 재러드 쿠슈너 등이 참여했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 이미 상당한 진전을 이뤘다"며 "약 5분간 회담했는데 이미 3가지 난제를 해결했다"고 밝혔습니다.앞서 트럼프 대통령은 리조트 입구에서 네타냐후 총리를 맞이한 자리에서 취재진에 "가자지구 전쟁 휴전 합의(가자 평화구상) 2단계를 가능한 한 빨리 추진할 것"이라며 "하지만 (팔레스타인 무장정파) 하마스의 무장 해제를 해야 한다"고 말했습니다.휴전 합의 2단계는 하마스 무장 해제와 이스라엘의 철군, 기술관료가 주도하는 새 팔레스타인 정부 수립, 가자의 안보와 치안을 담당할 국제안정화군(ISF) 구성, 가자지구 재건 착수 등을 포함합니다.트럼프 대통령은 가자지구 재건 시작 시점을 묻는 질의에는 "매우 곧 시작될 것"이라고 답했습니다.발발 2년을 넘긴 가자지구 전쟁은 지난 10월 트럼프 대통령의 휴전 및 평화 구상에 전쟁 당사자인 이스라엘과 하마스가 합의하고 중동 지역 대부분 국가들이 이를 지지하면서 휴전이 성사됐습니다.하지만, 이후에도 양측 간의 무력 충돌이 빈번하게 발생하고, 휴전 합의 이행이 지연되면서 전쟁 재개 가능성이 우려되는 상황인 만큼 이날 회담에서 두 정상이 휴전 2단계 이행과 관련한 합의가 도출될지 관심이 쏠리고 있습니다.트럼프 대통령은 이란에 대해선 "이란이 다시 (미사일 프로그램을) 재건하려 한다고 들었다. 그들이 그렇게 한다면 우리는 그들을 무너뜨릴 것"이라고 경고하면서 이란에 협상에 나설 것을 제안했습니다.또 이란이 핵무기 프로그램을 재개할 경우 이스라엘과 함께 "즉각 공격할 것"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 자신이 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령에게 자국에서 부패 혐의로 재판받는 네타냐후 총리의 사면을 요청한 것과 관련해선 "그는 영웅인 전시 총리이다. 어떻게 안해주겠나"라며 "(이스라엘) 대통령과 통화했는데 진행 중이라고 했다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)