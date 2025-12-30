뉴스
[날씨] 어제보다 5∼10도 '뚝'…새해 초 -10도 추위

SBS 뉴스
작성 2025.12.30 06:32 조회수
오늘(30일)은 어제보다 옷차림 따뜻하게 해주셔야겠습니다.

북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 현재 서울이 영하 3.2도, 철원 영하 7도, 장수 영하 4.2도 등 중부와 전북 지역을 중심으로 어제보다 5도~10도가량 크게 떨어져 있습니다.

현재 찬바람에 서울의 체감 온도는 영하 6도에 달하고 있습니다.

청정한 북서기류의 영향으로 대부분 지역의 대기 질, 보통에서 좋음 수준을 회복했습니다.

영남과 제주 지역도 오전부터 차차 대기 질 회복하겠습니다.

동해안을 중심으로는 대기가 점점 더 메말라가는 가운데 오늘 강원 영동 지역은 바람도 강하게 불겠습니다.

화재에 각별히 주의하셔야겠습니다.

오늘 전국이 대체로 맑겠습니다.

출근길 남부 내륙 지역은 짙은 안개에 유의하셔야겠습니다.

현재 기온 춘천이 영하 6.5도 가리키고 있고요.

낮 기온 서울 2도에 그치겠습니다.

기온은 점점 더 떨어지면서 새해 초반에는 영하 10도 안팎의 강한 추위에 대비해 주셔야겠고요.

호남과 제주 지역에 눈 소식이 들어 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지