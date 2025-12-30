뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'1억 원 상의' 녹취까지…김병기, 오늘 입장 표명

박재연 기자
작성 2025.12.30 06:20 조회수
PIP 닫기
<앵커>

여러 논란에 휩싸인 민주당 김병기 원내대표가 오늘(30일) 입장을 밝힐 예정입니다. 지난 지방선거 때 공천관리위원이었던 강선우 의원이 시의원 출마 준비자로부터 1억 원을 받았다면서 김 원내대표와 상의하는 녹취도 공개됐습니다.

박재연 기자입니다.

<기자>

민주당 원내대표인 김병기 의원의 배우자가 지난 2022년 7월부터 8월까지 서울 동작구의회 부의장의 법인카드로 200만 원대의 '업무추진비'를 썼다는 의혹에 대해, 서울 동작갑을 지역구로 둔 김 의원은 이미 지난해 4월 무혐의로 종결된 사안이라고 그동안 해명해 왔습니다.

그런데 전직 보좌진 A 씨는 지난 2022년 8월, 김 의원과 자신의 통화 내용이 담긴 녹취를 공개했습니다.

[김병기/민주당 원내대표 (지난 2022년 8월) : 우리 안사람이 일부 직접 쓴 게 있더라고.]

[A 씨/김병기 원내대표 전 보좌진 : 제3자가 쓰게 하면 그것도 일종의 횡령으로 볼 수 있을 것 같은데요.]

이 녹취를 토대로 A 씨는 김 의원이 배우자의 업무추진비 유용 사실을 알고 있었고, 자신과 대응 방안을 논의했다고 주장합니다.

이에 대해 김 의원 측은 "선택적 녹취 공개"라며 "안사람은 카드를 사용하지 않았고, 당시 수사에서도 실제 사용자는 복수의 구의원인 것으로 확인됐다"고 해명했습니다.

한편 지난 2022년 지방선거를 앞두고 민주당 강선우 의원이 당시 출마 준비를 하던 김경 현 서울시의원으로부터 부하직원이 1억 원을 받았다며 김병기 의원에게 상의하는 내용의 녹취도 공개됐습니다.

녹취 내용에 따르면 민주당 공천관리위원회 간사였던 김 의원은 강 의원에게 돈을 돌려줘야 한다는 취지로 말했습니다.

이에 대해 강 의원과 김 시의원은 공천 대가 금품 수수는 없었다고 해명했습니다.

하지만 국민의힘에서는 여당의 공천 돈거래에 대한 특검이 필요하다, 개혁신당에서는 강 의원은 구속 대상이라는 비판이 나왔습니다.

(영상편집 : 전민규)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지