1. 오늘 '쿠팡 없는' 청문회…'5만 원' 보상안 논란



쿠팡 김범석 의장이 또 불참을 통보한 가운데 국회 연석 청문회가 오늘(30일)부터 이틀 동안 열립니다. 쿠팡이 내놓은 '5만 원 보상안'도 논란에 휩싸였습니다.



2. "현대판 매관매직"…현금 빼고 다 받았다



김건희 특검팀이 최종 수사 결과를 발표했습니다. 김 여사가 영부인 지위를 이용해서 인사와 공천에 개입했고 그 대가로 3억 7천만 원이 넘는 금품을 받았다고 판단했습니다.



3. 공천 앞두고 '금품 상의' 정황도…오늘 입장 표명



김병기 민주당 원내대표가 불거진 여러 의혹들에 대해 오늘 입장을 밝힐 예정입니다. 배우자가 업무 추진비를 사적으로 썼다는 의혹과 더불어 강선우 의원과 금품 수수 문제를 상의한 녹취도 공개됐습니다.



4. 이혜훈 발탁 '후폭풍'…"탕평" vs "영혼 팔아"



보수진영 인사에게 이재명 정부의 곳간 열쇠를 맡기겠다는 파격적인 인사 발표에 정치권은 종일 들썩였습니다. 민주당은 '탕평 인사'라고 평가했고, 국민의힘은 영혼을 팔았다며 맹비난했습니다.