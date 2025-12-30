엔비디아, 인텔 주식 7조 원 넘게 인수…'9월 합의' 이행

▲ 인텔

엔비디아가 인텔 지분 50억 달러(약 7조 2천억 원)를 매입했습니다.인텔은 미국 증권거래소에 제출한 보고서를 통해 자사 보통주 2억 1천477만 6천632주를 신규 발행해 엔비디아에 주당 23.28달러에 매각하는 제3자 배정 유상증자를 완료했다고 현지시간 29일 밝혔습니다.이번 인수에 따라 엔비디아는 인텔 지분 약 4%를 보유한 주요 주주가 됐습니다.엔비디아의 인텔 주식 매입은 지난 9월 발표한 내용을 이행하는 것으로, 주당 가격 등 조건도 당시 발표와 동일합니다.이번 투자에 따라 엔비디아는 데이터센터용 중앙처리장치(CPU)에서 사실상 표준처럼 쓰이는 인텔의 x86 기술에 자사 인공지능(AI) 기술 결합을 가속할 수 있게 됐습니다.또 인텔은 엔비디아가 제공하는 투자금을 수혈해 자금난을 해소하는 한편 AI 생태계 편입될 가능성을 엿볼 수 있게 됐습니다.이번 협력에는 엔비디아가 인텔에 칩 생산을 맡기는 파운드리(반도체 위탁생산) 계약은 포함되지 않았습니다.사실상 그래픽처리장치(GPU) 전량을 대만 TSMC에 의존하는 엔비디아가 일부 제품의 생산을 인텔에 맡겨 장기적으로 공급망을 다변화할 수 있다는 예측도 나오고 있습니다.특히 반도체를 중심으로 하는 미국 제조업 부활을 희망하는 도널드 트럼프 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 긴밀한 관계를 유지하고 있다는 점도 이 같은 관측에 힘을 싣고 있습니다.미국 정부는 인텔 지분 9% 이상을 보유한 최대 주주이기도 합니다.