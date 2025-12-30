백악관 "트럼프, 푸틴과 우크라 관련 긍정적 통화"

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 29일, 우크라이나 문제와 관련해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화했다고 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 밝혔습니다.레빗 대변인은 이날 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 우크라이나와 관련해 긍정적 통화를 마쳤다"고 짧게 적었습니다.통화에서 어떤 내용이 논의됐는지 구체적인 내용은 전하지 않았습니다.이번 통화는 전날 트럼프 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 플로리다주 마러라고 리조트에서 2시간 30분 회담 및 공동 기자회견을 한 다음 날 이뤄졌습니다.트럼프 대통령은 28일 젤렌스키 대통령과의 회담에 앞서 푸틴 대통령과도 생산적이고 좋은 통화를 했다고 밝힌 만큼 두 사람은 이틀 연속 전화로 소통한 것입니다.트럼프 대통령은 전날 젤렌스키 대통령과의 공동 기자회견에서 러시아, 우크라이나 등 전쟁 당사국과의 종전 중재 협상 진척도를 '95%'로 소개하면서도 "한두 가지 까다로운(thorny) 문제가 있다"며 영토 문제 등 여전히 복잡한 쟁점이 남아있다고 밝힌 바 있습니다.