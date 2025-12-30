제주항공 여객기 참사 1주기…전국 곳곳 추모 물결

<앵커>



제주항공 여객기 참사 1주기를 맞아 무안공항을 비롯한 전국 곳곳에서 희생자들의 넋을 기리는 추모식이 열렸습니다.



김민준 기자가 보도합니다.



<기자>



오전 9시 3분, 전남 무안공항에서는 1년 전 참사가 발생했던 시각에 추모 사이렌이 울렸습니다.



179명 희생자에 대한 묵념과 위령제를 시작으로 참사 1주기 추모식이 거행됐습니다.



[김유진/제주항공 여객기 참사 유가족 대표 : 2024년 12월 29일 오전 9시 3분 그 시간에 지금도 우리 유가족들의 삶은 멈춰 있습니다.]



이재명 대통령도 추모 영상을 통해 국민의 생명과 안전을 지켜야 할 대통령으로서 깊이 사죄한다며 고개를 숙였습니다.



[이재명 대통령 : 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 하는 것이야말로 희생자 여러분을 기리는 최소한의 도리라고 생각합니다.]



추모식 전광판에 희생자 이름이 한 명씩 호명될 때마다 곳곳에서 울음소리가 터져 나왔고, 유족들은 기도를 올리거나 서로 부둥켜안으며 위로했습니다.



낮에는 유족들이 참사 원인으로 지목된 로컬라이저 둔덕을 둘러봤습니다.



12월에 태어난 희생자들을 위해 함께 생일 축하 노래를 부르고,



[생일 축하합니다. 생일 축하합니다.]



먼저 떠나간 가족에게 전하는 편지들을 모아 불을 붙여 하늘로 띄워 보냈습니다.



유족들은 참사의 원인이 명확하게 규명되기를, 그때까지 참사가 잊히지 않기를 간절히 바라고 있습니다.



[고재승/제주항공 여객기 참사 유가족 : 단순히 추모만을 위한 1주기가 아니라요. 추모에 더해서 진상규명과 책임자 처벌 등 앞으로 저희가 밝혀야 될 것들에 대한 시작점이 되는 1주기가 (됐으면 좋겠습니다.)]



무안공항 외에도 서울역과 용산역 등 전국 곳곳에 마련된 합동분향소에는 종일 추모행렬이 이어졌습니다.



[권병석/조문객 : 모두가 지켜보고 있으며 같이 힘을 내고 있다고 생각합니다. 전혀 무관심하지 않다. 다 같이 함께 있다라고 생각합니다.]



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 박나영)