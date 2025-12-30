또 제기된 '은폐 의혹'…김병기, 오늘 입장 표명

<앵커>



민주당 김병기 원내대표의 배우자가 업무추진비를 유용했다는 의혹이 나왔었는데, 이 의혹을 뒷받침하는 정황이 추가로 제시됐습니다. 3년 전 지방선거 공천 당시 김 의원이 같은 당 강선우 의원과 금품 수수 문제를 상의했던 정황도 드러났습니다.



민주당 원내대표인 김병기 의원의 배우자가 지난 2022년 7월부터 8월까지 서울 동작구의회 부의장의 법인카드로 200만 원대의 '업무추진비'를 썼다는 의혹에 대해, 서울 동작갑을 지역구로 둔 김 의원은 이미 지난해 4월 무혐의로 종결된 사안이라고 그동안 해명해 왔습니다.



그런데 전직 보좌진 A 씨는 지난 2022년 8월, 김 의원과 자신의 통화 내용이 담긴 녹취를 공개했습니다.



[김병기/민주당 원내대표 (지난 2022년 8월) : 우리 안사람이 일부 직접 쓴 게 있더라고.]



[A 씨/김병기 원내대표 전 보좌진 : 제3자가 쓰게 하면 그것도 일종의 횡령으로 볼 수 있을 것 같은데요.]



이 녹취를 토대로 A 씨는 김 의원이 배우자의 업무추진비 유용 사실을 알고 있었고, 자신과 대응 방안을 논의했다고 주장합니다.



이에 대해 김 의원 측은 "선택적 녹취 공개"라며 "안사람은 카드를 사용하지 않았고, 당시 수사에서도 실제 사용자는 복수의 구의원인 것으로 확인됐다"고 해명했습니다.



한편 지난 2022년 지방선거를 앞두고 민주당 강선우 의원이 당시 출마 준비를 하던 김경 현 서울시의원으로부터 부하직원이 1억 원을 받았다며 김병기 의원에게 상의하는 내용의 녹취도 공개됐습니다.



녹취 내용에 따르면 민주당 공천관리위원회 간사였던 김 의원은 강 의원에게 돈을 돌려줘야 한다는 취지로 말했습니다.



이에 대해 강 의원과 김 시의원은 공천 대가 금품 수수는 없었다고 해명했습니다.



하지만 국민의힘에서는 여당의 공천 돈거래에 대한 특검이 필요하다, 개혁신당에서는 강 의원은 구속 대상이라는 비판이 나왔습니다.



