뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

러시아, 마리우폴 포위전서 파괴된 극장 재개관 '재건 과시'

박찬범 기자
작성 2025.12.29 20:38 조회수
러시아, 마리우폴 포위전서 파괴된 극장 재개관 '재건 과시'
▲ 마리우폴 드라마 극장

러시아가 2022년 우크라이나 '특별군사작전' 초기 우크라이나 도네츠크주의 항구도시 마리우폴에서 포위전이 벌어졌을 때 폭격당한 드라마 극장을 재개관했습니다.

현지시간 29일, AFP 통신과 러시아 매체들에 따르면 마리우폴 드라마 극장이 전날 다시 개관됐습니다.

마리우폴의 자매도시인 러시아 상트페테르부르크에서 온 공연자들이 마리우폴 공연자들과 함께 축하 공연도 했습니다.

폭격으로 파괴됐던 외관은 조각 장식된 깔끔한 하얀 벽돌로 재건됐습니다.

흑해 연안의 마리우폴은 러시아가 우크라이나 특별군사작전 개시 후 약 3달간 포위전이 벌어져 큰 피해가 발생한 도시입니다.

휴먼라이츠워치(HRW)는 8천명이 사망했다고 밝혔습니다.

망명 중인 마리우폴 시의회는 사망자를 2만2천명으로 집계했습니다.

인구 54만명 중 약 30만명이 황폐해진 도시를 떠나 피난을 갔습니다.

유엔은 포위 공격으로 건 물의 90%가 파괴 또는 손상됐다고 밝혔습니다.

특히 마리우폴 극장은 폭격 피해의 상징적인 건물로 꼽혔습니다.

국제앰네스티는 극장 폭격으로 최소 12명이 사망한 것으로 조사됐다고 밝혔지만, 당시 이 극장에는 피란민 수백 명이 지내고 있어 피해가 더 컸을 것이라는 추측도 나오고 있습니다.

러시아는 마리우폴 함락 후 이 도시를 러시아가 재건해 부활시킨 상징적인 도시로 내세우려고 노력해왔습니다.

러시아가 임명한 도네츠크인민공화국(DPR) 행정부 수장 데니스 푸실린은 마리우폴 극장 재개관식에 참석해 "마리우폴 드라마 극장은 지난 3년간 재개발을 마치고 관객들에게 다시 문을 열었다"며 이 극장이 돈바스(도네츠크와 루한스크)의 재탄생을 상징하게 됐다고 말했습니다.

알렉산드르 베글로프 상트페테르부르크 시장은 상트페테르부르크가 노동자, 건축가를 파견해 마리우폴 극장 복원에 기여했다고 강조했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지