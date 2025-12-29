[D리포트] 점수 바꾸고 기준도 무시…공직유관단체 채용 비리 34건

국민권익위원회가 공직유관단체 931곳의 채용 실태를 전수조사한 결과, 중대한 채용 비리 34건이 적발됐습니다.



총 458개 단체에서 832건의 공정 채용 위반 사례가 확인됐고, 이 가운데 최소 징계가 필요하다고 판단된 사례가 34건이었습니다.



이 중 1건은 법령 위반이 명백하다며 권익위가 수사를 의뢰하기로 했습니다.



해당 사례는 채용 과정에서 인사팀장이 특정 지원자의 서류 점수를 합격선으로 맞추기 위해, 심사위원에게 새 채점표를 주고 재심사를 요구한 경우입니다.



권익위 조사 결과, 외교부 산하 한국국제교류재단, 과학기술정보통신부 산하 연구기관인 한국원자력의학원, 그리고 경기연구원과 경기도의료원, 국립새만금간척박물관, 창원시설공단, 한국만화영상진흥원 등은 채용 계획과 공고에 명시된 기준을 따르지 않고 자의적으로 서류 심사를 진행한 것으로 나타났습니다.



또, 기상청 산하기관인 차세대수치예보모델개발사업단과 영주문화관광재단은 외부 심사위원을 위촉하는 기준을 위반했습니다.



강원정보문화산업진흥원, 계양구시설관리공단, 이천시청소년재단은 국가유공자 가점이나 기관별 우대 가점을 적용하는 과정에서 기준을 어겨 합격 순위가 바뀌거나 아예 최종 합격자가 바뀌기도 했습니다.



이와 함께, 속초시설관리공단, 평택복지재단, 한전 MCS, 화성시연구원은 채용 계획 수립과 공고 단계에서 필요한 절차를 제대로 거치지 않은 것으로 조사됐습니다.



또, 강북구도시관리공단과 평택산업진흥원은 응시자와 근무 경력 등 이해관계가 있는 시험위원을 제척하거나 회피해야 함에도 이를 지키지 않았습니다.



경기문화재단, 경기주택도시공사, 마포구시설관리공단, 부천아트센터, 세미원, 충남창조경제혁신센터, 킨텍스, 평택문화재단 등은 자체 규정이나 공고 기준을 따르지 않고 합격자를 자의적으로 결정한 사례로 지적됐습니다.



이밖에 강북구도시관리공단, 남동구도시관리공단, 아산문화재단, 포항금속소재산업진흥원, 포항시시설관리공단은 최종 합격자 발표 전 응시 요건 검증을 부실하게 한 것으로 나타났습니다.



또, 평택시로컬푸드재단과 평택시청소년재단은 최종 합격자가 퇴사했을 경우 예비 합격자를 채용하지 않고 신규 채용 절차를 추진하는 등 관련 제도를 부적절하게 운영한 것으로 조사됐습니다.



[유준호/권익위 채용비리통합신고센터장 : 이번 채용 비리 34건의 관련자 45명에 대해서는 엄중히 책임을 묻고, 채용비리 피해자 12명에 대해서는 채용비리 피해자 구제 세부 가이드라인에 따라 재응시 기회 등의 구제 절차를 진행할 계획입니다.]



이번 전수조사는 전체 1천423개 공직유관단체 가운데, 전년도 채용 실적이 없거나 최근 3년간 채용 비리가 발생하지 않은 기관을 제외한 931개 단체의 지난해 신규 채용 사례를 대상으로 진행됐습니다.



(취재 : 김혜영, 영상편집 : 오영택, 제작 : 디지털뉴스부)