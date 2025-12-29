이 대통령 "고(故) 김근태 민주주의 신념, 이어가야 할 과제이자 미래"

▲ 이재명 대통령 청와대 첫 출근

이재명 대통령은 오늘(29일), 고(故) 김근태 더불어민주당 상임고문의 14주기 추모사를 통해 "민주주의자 김근태 선생의 신념과 정신은 이미 완결된 과거가 아니라 계속해서 이어가야 할 우리의 과제이자 미래"라고 강조했습니다.그러면서, "민주주의는 한 번의 승리로 완성되지 않고, 늘 경계하고 돌보며 키워나가야 하기 때문"이라고 밝혔습니다.이 대통령의 오늘 추모사는 추모식에 참석한 우상호 청와대 정무수석이 대독했습니다.이 대통령은 "김근태 선생은 민주주의는 말과 구호가 아니라 행동으로 완성된다는 것을 삶으로 증명했다"며 "국가 폭력이 일상이던 시대였지만 선생께서는 결코 침묵하지 않았다. 안온한 타협 대신 고단하고 고통스러운 진실의 길을 걸었다"고 회고했습니다.이어서 "선생께서는 우리 곁을 떠났지만 그가 남긴 민주주의 정신은 뿌리 깊은 나무처럼 위기 앞에서도 흔들리지 않았다"고 덧붙였습니다.그러면서, 지난해 12·3 비상계엄 사태를 돌아봤습니다.이 대통령은 "작년 12월 3일 불법 친위 쿠데타가 일어나자 국민께서는 침묵이 아니라 행동을 선택했다"며, "국가는 국민 위에 존재하지 않는다, 불의한 권력은 국민을 이길 수 없다는, 김근태 선생이 온몸으로 지켜냈던 민주주의 원칙이 진실임을 국민께서 함께 증명해 주셨다"고 강조했습니다.또, "국민주권 정부는 우리의 민주주의가 세대를 거듭하며 더 크게 자라고 더 단단히 뿌리내릴 수 있도록 선생의 뜻을 깊이 새기겠다"고 다짐했습니다.