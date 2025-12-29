뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"유격수 '평화왕'이 되겠습니다!"

이성훈 기자
작성 2025.12.29 21:09 조회수
PIP 닫기
<앵커>

야구계에서는 팬들의 논쟁이 필요 없는 압도적인 최고를 말할 때 종종 '평화왕'이라는 표현을 쓰는데요. 한일전 동점 홈런과 생애 첫 골든글러브로 최고의 한 해를 보낸 NC 김주원 선수가, 2026년 말띠 해에는 '유격수 평화왕'이 되고 싶다며 새해 포부를 밝혔습니다.

이성훈 기자가 만났습니다.

<기자>

지난달 17일, 9회 말 투아웃 벼랑 끝 위기에서 한일전 11연패를 막은 극적인 동점 홈런, 김주원은 지금도 그 전율을 생생하게 느낍니다.

[김주원/NC 유격수 : 인스타그램 같은 곳에 한 번씩 (영상이) 떠서 보게 되는 것 같아요. 타격음 자체는 제가 지금까지 야구 했던 것 중에 제일 컸던 것 같아요. 기분도 제일 좋고, 느낌도 제일 좋았던 것 같아요.]

올해 마지막 타석의 홈런처럼 김주원의 2025년은 화려했습니다.

타율과 홈런, 도루 등 대부분의 공격 지표에서 생애 최고이자 유격수 중 최고 기록을 찍으며 데뷔 후 5년 만에 첫 골든글러브를 수상했습니다.

2025년 '23살 김주원'의 기록은 2018년 같은 나이 김하성의 기록과 비교해도 손색이 없을 정도입니다.

미국 현지 언론들도 메이저리그 진출이 가능한 유망주로 소개하기 시작했습니다.

[김주원/NC 유격수 : 신기한 것 같아요. 야구 시작할 때부터 항상 꿈꿔왔던 무대이다 보니까 잘 준비해서 뭔가 꿈을 이루는 그런 느낌인 것 같아요.]

2002년생 '말띠' 김주원은 '말띠 해'인 2026년, 누구도 범접할 수 없는 독보적인 유격수가 되겠다는 목표를 잡았습니다.

[김주원/NC 유격수 : '평화왕' 이런 수식어도 얻고 싶은 생각도 있고, 올해보다 더 발전해 가는 그런 시즌이 됐으면 좋겠습니다. 말띠인 저의 기운을 받으시고, 새해 복 많이 받으세요.]

(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 이정택, 디자인 : 한송연·박소연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지