별건 수사·주식 투자·봐주기 논란…수사 중 계속된 잡음

<앵커>



김건희 특검팀이 여러 성과를 거뒀다는 평가가 나오지만 수사기간 내내 잡음도 끊이지 않았습니다. 별건 수사 지적에 이어, 민중기 특검의 미공개 정보 이용 주식거래 의혹이 제기됐고, 수사 막판에는 통일교 의혹을 둘러싸고는 봐주기 수사 논란도 일었습니다.



신용일 기자의 보도입니다.



<기자>



민중기 특검은 김건희 여사의 16개 의혹을 수사하기 위해 250명 넘는 매머드 수사팀으로 출발하면서 원칙을 강조했습니다.



[민중기/특별검사 (지난 7월 2일) : 모든 수사는 법이 정한 절차와 방식에 따라 이뤄질 것입니다. 지나치거나 기울어지지 않도록 조심하겠습니다.]



하지만, 수사 초기부터 전방위 압수수색과 관련자 구속 등을 이어가면서 부작용이 터져 나왔습니다.



별건 수사 논란이 대표적입니다.



삼부토건 주가조작 의혹과 이른바 '집사게이트' 관련자들이 주가조작, 횡령 등 혐의로 줄줄이 구속돼 재판에 넘겨졌지만, 정작 김 여사와의 연관성은 밝히지 못한 겁니다.



양평고속도로 노선변경 의혹도 김 여사 관련성을 규명하지 못했고, 공흥지구 특혜 의혹으로 조사받던 공무원이 극단적 선택을 하면서 강압 수사 논란도 제기됐습니다.



수사 막바지에는 통일교의 민주당 인사 로비 관련 진술을 지난 8월 확보하고도 조사하지 않았단 편파 수사 의혹까지 불거지면서, 특검이 공수처 압수수색을 받는 상황이 연출되기도 했습니다.



민 특검의 과거 부적절한 처신도 도마에 올랐습니다.



고교·대학 동문이 대표로 있는 태양광업체 비상장주식에 투자한 민 특검이 지난 2010년 상장 폐지 직전 대량매도해 1억 원대 수익을 본 게 확인된 겁니다.



해당 업체는 '개미투자자' 7천여 명에게 손실을 입혔고 김 여사가 투자한 이력도 있었는데, 민 특검은 사과하면서 위법은 없었다고 해명했지만, 국민적 신뢰엔 금이 갔습니다.



특검팀은 특검법에 규정된 16개 의혹 가운데 상당수 사안을 추가 수사가 필요하다며 경찰로 이첩했는데, 윤석열 정부 검찰이 도이치 주가조작 등 김 여사를 불기소 처분하는 과정에 외압이 있었는지와 김 여사 매관매직 의혹에 대한 윤 전 대통령 공모 여부가 중요 수사대상이 될 걸로 보입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 홍지월)