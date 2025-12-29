"보상하랬더니, 장사를"…쿠팡 본사 앞 분노의 목소리

<앵커>



이런 쿠팡의 보상안에 소비자와 시민단체는 물론 내일(30일) 청문회를 앞둔 정치권까지 나서 강한 비난을 쏟아냈습니다. 보상이 아닌 장사하려는 꼼수다, 국민 기만이다, 분노의 목소리가 이어지고 있습니다.



고정현 기자가 전하겠습니다.



<기자>



쿠팡의 보상안 발표 직후 시민단체들은 일제히 "여론 무마용 이벤트"라거나 "매출 올리기 위한 꼼수"라고 비판했습니다.



소비자단체협의회는 "쿠팡의 면피용 배상안을 거부한다"고 밝혔고 참여연대는 "선택권을 축소한 전형적인 '보상 쪼개기' 수법"이라고 날을 세웠습니다.



[최진영/서울 강서구 : 보상이 너무 '먹고 떨어져라'라는 식으로 진행하는 것 같아서 불쾌감이 느껴졌던 것 같습니다.]



쿠팡 본사 앞에 모인 노동계와 시민단체들은 더 강한 목소리로 비판했습니다.



이들은 쿠팡이 평소에도 5천 원 안팎의 할인 쿠폰을 뿌려왔다며 판촉행위를 보상으로 둔갑시켰다고 비판했습니다.



또 김범석 의장이 노동자 사망 은폐 지시 의혹에 대해 여전히 침묵을 지키는 점을 지적하며 비판 수위를 높였습니다.



[반노동 살인 기업 쿠팡 김범석을 처벌하라. 처벌하라! 처벌하라! 처벌하라! 투쟁!]



국회 연석 청문회를 하루 앞둔 정치권도 비판 수위를 높였습니다.



쿠팡 자체 보상안의 순수성을 의심할 수밖에 없다는 민주당은 김범석 의장이 미국에서 언론플레이를 하지 말고 청문회에 직접 나오라고 압박했습니다.



국민의힘은 이번 사태를 영업 기회로 활용하려는 모습까지 보인다고 비판했고, 진보당은 "한국 고객을 얼마나 우습게 보면 책임은 피하고 쿠폰으로 입막음하려 드느냐"고 지적했습니다.



