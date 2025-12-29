뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'쪼개기' 쿠폰 들여다보니…"사실상 1만 원짜리 보상안"

백운 기자
작성 2025.12.29 20:00 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이번엔 쿠팡 보상안을 구체적으로 뜯어보겠습니다. 5만 원 중에 4만 원은 여행 상품과 명품 등을 구매할 때 쓸 수 있습니다. 평소 사용을 잘 안 하기도 하고, 또 내 돈을 더 써야 하는 상품이 대부분이라 사실상 1만 원짜리 보상안이라는 비판이 나오고 있습니다.

백운 기자가 짚어봤습니다.

<기자>

쿠팡이 내놓은 보상안에서 소비자들이 자주 사용하는 건 쿠팡 상품 구매 이용권과 음식배달 앱 쿠팡이츠 이용권입니다.

금액은 각각 5천 원입니다.

반면, 국내외 여행 상품과 명품 등을 판매하는 쿠팡 트래블, 알럭스 이용권은 각각 2만 원에 달합니다.

쿠팡 트래블에서 국내 숙박시설을 찾아봤습니다.

최저가라고 홍보하는 곳들이 10만 원에서 30만 원대.

많이 팔린 동남아 지역 패키지여행 상품도 50만 원에서 90만 원 대입니다.

쿠팡 알럭스에서 추천하는 명품 가방과 의류는 수백만 원대, 그나마 살 수 있는 건 2~3만 원대인 립밤, 립스틱 정도입니다.

쿠팡, 보상안, 쿠폰

2만 원짜리 이용권을 쓰려면 내 돈을 많게는 수백만 원까지 추가로 써야만 하는 겁니다.

그래서 소비자들은 쿠팡의 이번 보상안이 사실상 1만 원짜리라고 말합니다.

[김정태/서울 강서구 : 내가 사용하지도 못하는 그곳에서 돈을 주겠다는 거는 돈을 안 돌려주겠다는 것과 거의 뭐 동일한 내용같이 (느껴집니다.)]

[최재준/서울 구로구 : 명품이랑 이런 거 관심 없는 분들은 또 이용을 거의 안 할 거 아니에요. 그러면 거의 이용할 수 없는 금액인 것 같은데….]

쿠팡과 쿠팡이츠 이용권도 개인정보 유출을 우려해 탈퇴한 시민이라면 다시 가입하지 않는 이상 사용할 수 없습니다.

쿠팡이 사태 한 달 만에 내놓은 보상안이지만, 탈퇴 고객을 다시 붙잡고 이용률이 낮은 자사 사업을 홍보하는 수단이라는 소비자들의 비판이 이어지고 있습니다.

(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 박소연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지