쿠팡 청문회 하루 앞두고…'1인당 5만 원' 보상안 발표

쿠팡이 내일(30일)부터 열리는 국회 연석 청문회를 하루 앞두고, 1조 6천억 원 규모의 피해 보상안을 내놨습니다. 3천370만 명 전체 회원에게 5만 원어치의 쿠폰을 지급하겠단 계획입니다. 숫자로만 보면 상당한 규모지만, 벌써부터 여러 뒷말이 나오고 있습니다.



먼저, 채희선 기자가 전하겠습니다.



개인정보 유출 한 달 만에 쿠팡이 오늘 오전 보상안을 발표했습니다.



1인당 5만 원어치 구매 이용권, 그러니까 쿠폰을 지급한다는 내용입니다.



쿠팡 상품 구매와 배달앱인 쿠팡이츠에 쓸 수 있는 금액이 각각 5천 원, 온라인 여행상품과 명품 구매에 쓸 수 있는 금액에 2만 원씩 배정됐습니다.



내년 1월 15일부터 쿠폰이 순차 지급되는데, 보상 대상은 개인정보 유출 통지를 받은 3천370만 계정 이용자로, 탈퇴한 회원도 포함됩니다.



[(탈퇴했으면 어떻게 해야 되는지?) 탈퇴했으면 재가입 하시면 되세요. 고객님. 재가입을 하시면 저희가 순차적으로 구매 이용권 발급해 드리고 있습니다.]



쿠팡이 직접 밝힌 보상 총액은 1조 6천850억 원입니다.



해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 "쿠팡의 개인정보 유출 사태가 고객에게 얼마나 큰 심려를 끼쳤는지 깊이 반성하고 있다"며 "고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다"고 밝혔습니다.



하지만 어제 김범석 쿠팡INC 의장의 갑작스런 사과문에 이어 청문회를 하루 앞둔 시점에 보상안을 급히 내놓은 속내는 따로 있다는 분석도 나옵니다.



[최경진 교수/가천대학교 법과대학 법학과 : 국민들의 어떤 감정 또는 정부의 강경 대응에 대해서도 뭔가 답을 내놔야 되겠고 이게 사실은 미국에 있는 주식 시장에도 영향을 미치잖아요.]



공동 소송과 집단 분쟁조정 신청이 진행 중인 상황에서, 피해 회복을 위해 노력했다고 주장하며 손해배상 규모를 낮추기 위한 것이라는 해석도 제기됩니다.



