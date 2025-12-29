이시영, '캠핑장 민폐 논란' 직접 사과…"우리만 있는 줄 알아, 죄송하다"

이미지 확대하기

배우 이시영이 '캠핑장 민폐 논란'에 대해 직접 사과했다.이시영은 29일 자신의 SNS에 글을 올려 "캠핑장에서 불편하셨던 분께 죄송하다"고 고개를 숙였다.이시영은 "캠핑장에서 그날 예약한 팀이 저희밖에 없다고 해서 저희만 있는 줄 알았다고 한다. 확인해 보니 한 팀이 저녁에 오셔서 계셨다고 사장님께서 이야기해 주셨다고 한다"고 상황을 설명했다.이어 "저는 둘째 때문에 오후 늦게 갔다가 저녁 늦게까지는 있을 수가 없어 몇 시간 있다가 먼저 집에 돌아가 자세한 상황까지는 몰랐다"고 해명한 이시영은 "저도 캠핑장에 있을 때 매너타임 너무 중요하다고 생각하는데 다시 한번 죄송하다"고 재차 사과의 뜻을 전했다.앞서 한 누리꾼은 온라인 커뮤니티에 글을 올려 캠핑장에서 이시영이 포함된 단체팀이 크게 음악을 틀고 고성을 지르는 등 야간 소음을 일으켜 피해를 봤다고 주장했다. 누리꾼은 "엄청난 스트레스에 5세 아이랑 같이 온 저희 가족은 멘탈이 나가 있었다"며 "저희는 이번 기회로 너무 정신적인 타격이 심해 한두 달은 캠핑을 쉬기로 했다"라고 전했다.여기에 캠핑장에 있었던 또 다른 이용객의 피해 주장이 나오고, 이시영의 SNS에 해당 캠핑장에서 즐거운 시간을 보낸 당시의 사진과 영상이 올라오며 그를 향한 비난 여론이 확산됐다.[사진=SBS연예뉴스 DB, 이시영 인스타그램 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)