미 트럼프 행정부, UN 인도주의 지원금 대폭 삭감…기존 8분의 1 못 미쳐

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 행정부가 유엔 인도주의적 지원 업무에 20억 달러, 우리돈으로 약 2조 9천700억 원 지원하겠다고 밝혔습니다.이는 기존 미국 지원금액의 8분의 1에도 못 미치는 수준으로 유엔의 재정난이 심화될 것으로 보인다고 AP 통신이 보도했습니다.유엔 데이터에 따르면 트럼프 행정부가 들어서기 전 최근 몇 년간 미국의 유엔 인도주의 프로그램에 대한 지원금은 연간 최대 170억 달러(약 24조 4천억 원)입니다.AP는 그러면서 지원금 삭감이 국제이주기구(IOM)와 세계식량계획(WFP), 유엔난민기구(UNHCR) 등 유엔 산하기관에 중대한 영향을 미칠 수밖에 없다고 분석했습니다.유엔 산하의 이 기관들은 이미 올해에도 조 바이든 전 대통령 때보다 수십억 달러 적은 수준의 지원밖에 받지 못했습니다.AP는 미국은 그간 유엔 정규 예산에서도 22%를 분담하는 최대 기여국이었지만 트럼프 대통령 취임 이후 분담금을 제때 내지 않아 왔다고 전했습니다.이 때문에 재정난에 직면한 유엔은 내년도 예산을 감축하고 직원도 줄여야 하는 처지입니다.이번 지원금 집행은 톰 플레처 유엔 인도주의·긴급구호 조정 담당 사무차장이 이끄는 인도주의업무조정국(OCHA)과의 예비 합의를 통해 구체화될 전망입니다.과거에는 개별 기구 요청에 따라 지원이 별도로 이뤄졌다면 앞으로는 OCHA가 각국의 지원금을 한데 모아 유엔 산하 기구로 재배분하는 통로 역할을 맡게 됩니다.AP는 이번 발표가 미국이 새로운 재정 현실에 적응하라고 유엔 기관들을 압박하고 있는 와중에 나왔다고 짚었습니다.대외 원조 삭감이 국제사회에서 미국의 소프트파워를 훼손한다는 지적이 있지만 트럼프 행정부는 이 정도 금액이 세계 최대 인도주의 지원국으로서 지위를 유지하기에 충분하다고 보고 있단 것입니다.미 국무부는 성명을 통해 "유엔 인도주의 기관들만큼 개혁이 시급한 곳은 없다"고 주장했습니다.그러면서 "이번 합의는 유엔이 인도적 지원 기능을 통합해 관료주의적이고 불필요한 비용을 줄이도록 요구하고 있다"며 "개별 유엔 기구들이 이제는 변화에 적응해 규모를 줄여야 하며, 그렇지 않으면 도태될 수밖에 없다"고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)