김종철 방미통위원장 취임 후 첫 행보…"스팸 문자 발본색원해야"

▲ 김종철 방미통위원장 KISA 서울 분원 방문

김종철 방송미디어통신위원장은 취임 이후 첫 현장 방문에서 온라인 이용자 피해를 막기 위해 노력하겠다는 포부를 밝혔습니다.김 위원장은 오늘(29일) 온라인피해365센터와 한국인터넷진흥원(KISA) 서울 분원을 방문해 운영 현황을 점검하고 현장 의견을 청취했습니다.김 위원장은 두 기관의 운영 현황을 살피고 상담원 등 관계자 의견을 들었습니다.지난 2022년 개소한 온라인피해365센터는 사이버 금융 범죄, 불법스팸, 재화나 서비스 관련 피해 등에 대해 지난 4년간 1만여 건 이상 온라인 피해 상담을 진행했습니다.김 위원장은 센터의 주요 피해지원 사례를 듣고 피해지원 기능 강화 방안을 모색한 뒤 상담원들과 간담회를 진행했습니다.이어 김 위원장은 KISA에서 불법스팸 현황을 점검하고 이동통신사 3사와 삼성전자가 제공 중인 인공지능 기반 불법스팸 걸러내기 서비스 내용을 살펴봤습니다.김 위원장은 "소비자로서 스팸 문자를 받아본 경험이 있어 이 문제는 발본색원해야 하지 않을까 생각했다"라며 "(스팸문자가) 온라인 생활이나 미디어 환경을 누리는 데 신경이 쓰이게 하는 만큼 국가가 충분히 대응해야 한다는 생각을 갖고 있다"라고 강조했습니다.이어 김 위원장은 "급변하는 디지털 환경, 미디어 환경에서 복잡다단한 사건 사고에 통합적으로 대응해 온라인 서비스 피해나 불법스팸으로부터 국민을 보호해야 한다"라며 "방미통위는 유관기관이나 전문가와의 소통과 협력을 확대하고 법적 기반을 마련하는 등 신규 피해사례에 대한 예방과 피해구제 지원을 강화하도록 노력하겠다"라고 말했습니다.(사진=방미통위 제공, 연합뉴스)