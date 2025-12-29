우키시마호 승선 3천542명·사망 528명…정부 명부 분석 첫 공개

▲ 우키시마호 명부

▲ 29일 서울 종로구 일제강제동원피해자지원재단에서 열린 우키시마호 명부 분석 3차 경고 보고회에서 유가족 및 관계자가 이날 공개된 명부에 대해 논의하고 있다.

1945년 광복 직후 귀국하려는 일제 강제징용 피해자를 태운 채 침몰한 '우키시마호' 사고 당시 명부상 승선자와 사망자 수를 우리 정부가 분석한 결과가 처음으로 공개됐습니다.행정안전부는 오늘(29일) 오후 서울 종로구 일제강제동원피해자지원재단에서 '우키시마호 명부분석 3차 경과 보고회'를 열고 유족과 관련 단체를 대상으로 명부 분석 결과를 밝혔습니다.우키시마호는 1945년 8월 22일 강제 징용된 조선인과 그 가족을 태우고 일본 아오모리현에서 출항해 부산을 향해 가던 중 출항 이틀 만에 교토 앞바다에서 원인 모를 폭발로 침몰했습니다.행안부는 일제강제동원피해자지원재단을 통해 명부를 확인·분석한 결과, 명부상 승선자는 총 3천542명이고 이중 사망자는 528명입니다.출신 지역별로 보면 승선자는 충남이 943명으로 가장 많았고, 전남 592명, 충북 537명, 경남 470명, 전북 451명 등의 순이었습니다.황해도 6명, 평안북도 5명, 평안남도 5명, 함경북도 1명 등 북한 출신 승선자도 있었습니다.사망자는 충남 출신이 128명으로 가장 많았습니다.일본 정부가 1950년에 발표한 우키시마호 승선자(3천735명)보다는 193명 적고, 1945년 발표한 사망자(524명)보다는 4명 많은 숫자입니다.이는 작년 한국 정부가 제공받은 1·2차 명부와 올해 받은 3차 자료에서 도출한 총인원인 1만 8천176명을 지난 1년여간 분석해 중복으로 기재된 승선자 수를 제거하고, 동일인으로 오인된 동명이인 등을 사망자 수에 추가하는 과정을 거친 결과입니다.우키시마호 침몰 사고 직후 강제동원 피해자들이 근무한 작업장별로 승선자 명단을 작성해 수합하고 이를 관계기관 등이 필사하면서 중복·오기가 많아 인원수 차이가 발생한 것으로 보인다고 행안부는 설명했습니다.보고회에 참석한 한 유가족은 "돌아가신 아버지에게 가족 5명이 우키시마호 침몰 사고로 숨졌다는 이야기를 듣고 오늘 오전에 재단에서 명단을 확인했는데 명단에 가족 중 단 한 사람의 이름도 없었다"고 말했습니다.김명신 우키시마호사건 헌법소원 청구인대표자회의 공동대표는 "승선자 3천542명이라는 숫자가 너무 적어서 믿을 수 없고, 승선자와 사망자가 일본 정부가 기존에 제시한 숫자와 큰 차이가 없어서 공개된 명부가 전부인지 의심스럽다"며 "행안부는 외교부를 통해 명부를 추가로 받아야 한다"며 반발했습니다.이번 경과 보고회는 그간 공개되지 않았고 정제되지 않은 우키시마호 승선자 명부 총 75종에 대한 승선자와 사망자 수를 우리 정부가 처음으로 분석해 공개했다는 점에서 의미가 있습니다.일본 정부는 그동안 승선자 명부가 없다고 주장해왔으나 작년 5월 일본 언론인 후세 유진(布施祐仁)의 정보공개 요청으로 명부의 존재가 알려졌습니다.이후 일본 정부는 확보한 75건의 자료를 세 차례에 걸쳐 한국에 모두 제공했습니다.행안부는 명부 분석 결과를 바탕으로 유가족에게 가족이 승선자 명부에 기재됐는지를 확인하라고 요청할 예정입니다.이와 함께 분석 결과를 과거 피해 사실 조사자료와 제적부 등의 정부 자료를 확인해 비교·검토할 계획입니다.검증 작업이 마무리되면 새롭게 파악된 승선자·사망자 등 강제동원 피해자에게 위로금 지급 등 지원방안을 검토할 계획입니다.일제강제동원피해자지원재단은 '우키시마호 명부 인명정보 검색도구'를 구축해 향후 유족 지원과 정보제공 등에 활용할 예정입니다.이윤숙 행안부 대일항쟁기 강제동원피해지원과장은 "앞으로 당시 제적부, 가족관계등록부, 강제징용 피해자 명부, 국립기록원 자료 등을 비교해 기존 명단에서 찾을 수 없는 피해자 등을 확인하는 작업을 해나갈 것"이라며 "외교부 등 관계부처와 협의를 통해 일본에 책임 있는 자세를 요청하는 것을 검토할 것"이라고 말했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)