[자막뉴스] 10대 인플루언서 많아진 이유가?…'중독 알고리즘'으로 10대 뇌 '정조준'

소셜 미디어 인스타그램이 내부 문건에서 10대 공략을 최우선 목표로 삼도록 임직원들에게 지시한 사실이 드러났습니다.



이 문건은 메타가 운영하는 소셜미디어 인스타그램이 청소년 정신건강에 악영향을 미친다며 미국 주정부들이 메타를 상대로 소송을 낸 뒤 2주 만에 작성된 걸로 나타났습니다.



미 워싱턴포스트에 따르면 메타의 인스타그램 사업부장은 2023년 11월 사업팀들에게 2024년 계획을 세울 때 제 1순위 과제로 10대, 그 중에서도 "선진국 시장의 10대" 공략을 주문했습니다.



매체는 이 문건 말고도 2023년부터 2025년까지 작성된 내부 문건들을 확인했는데 메타가 인스타그램에 10대 유입과 활동을 늘리기 위한 장기 계획을 수립한 사실이 드러났다고 보도했습니다.



문건들에 따르면 인스타그램은 틱톡, 스냅챗, 유튜브 등으로 빠져나가버린 10대 사용자들을 되찾겠다는 목표를 2023년 말부터 세운 걸로 나타났습니다.



이를 위해 청소년 친화적 인플루언서를 부각하고, 신규 청소년 사용자가 아는 사람을 더 쉽게 찾도록 알고리즘을 조정하는 등 여러 전술을 동원했다고 했습니다.



이런 계획은 인스타그램이 10대에 미치는 악영향에 대한 전문가 경고와 소송이 줄을 잇는 상황에서 시행됐다고 매체는 보도했습니다.



지난 2021년 인스타그램이 10대 소녀들의 외모에 대한 불안감을 부추긴다는 점을 메타가 내부 연구로 파악하고 있었단 사실이 폭로되기도 했고, 2023년 10월에는 미국 41개 주와 법무부 장관이 "메타가 청소년 이용자들에게 해를 끼치면서까지 인스타그램을 계속 사용하도록 하기 위해 서비스를 변경했다"고 소비자보호법 위반 소송을 내기도 했습니다.



메타 측은 입장문에서 청소년들을 겨냥해 이런 계획들을 수립했다는 사실을 부인하지 않으면서도, 청소년 보호 노력도 동시에 기울이고 있다고 주장했습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 권나연 / 제작 : 디지털뉴스부)