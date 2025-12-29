특검, 윤석열 부부 서초동 자택 추징보전 청구

180일간의 수사를 마무리한 민중기 특검팀이 '명태균 공천 개입' 의혹과 관련해 윤석열 전 대통령 부부가 거주해 온 서초구 아크로비스타 자택에 대한 추징보전에 나섰습니다.



민중기 특검팀은 오늘(29일) 윤 전 대통령 부부의 범죄 수익 환수를 위해 아크로비스타의 추징보전 명령을 서울중앙지법에 청구했다고 밝혔습니다.



특검팀은 김건희 씨가 20대 대선을 앞두고 윤 전 대통령과 공모해 명태균 씨로부터 총 58회에 걸쳐 2억 7천440만 원 상당의 여론조사를 무상으로 받아 정치자금법을 위반했다고 판단했습니다.



---



국가핵심기술이 담긴 삼성바이오로직스의 사내 자료를 무단으로 반출한 전 직원이 재판에 넘겨졌습니다.



인천지검은 형사3부는 삼성바이오 전 직원인 30대 남성 A 씨를 불구속기소 했습니다.



A 씨는 2023년 7~11월까지 인천 송도 삼성바이오에서 공장 설계 도면 등 영업 비밀 도면 2천800장을 15차례에 걸쳐 외부로 유출한 혐의로 기소됐습니다.



조사 결과 A 씨는 범행 당시 경쟁 업체에 지원해 합격하기도 한 것으로 파악됐습니다.



---



연예 기획사 하이브 산하 레이블 어도어가 전속계약 분쟁을 겪고 있는 뉴진스의 멤버 다니엘과 계약 해지를, 하니와는 복귀를 결정했다고 밝혔습니다.



어도어는 오늘 "이번 분쟁에 중대한 책임이 있는 다니엘 측에 계약 해지 통보와 함께 위약 벌금, 손해배상 청구 소송을 제기하기로 했다"고 밝혔습니다.



또 하니 외에 나머지 멤버 민지와도 현재 복귀 논의를 긍정적으로 진행하고 있는 것으로 전해졌습니다.



이에 따라 뉴진스는 다니엘을 제외한 4인 체제로 활동을 이어갈 가능성이 커졌습니다.