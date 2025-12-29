중국군 "타이완섬 북쪽과 남서쪽 해·공역서 실사격 훈련 진행"

▲ 중국 국기

중국, '타이완 포위' 육해공 훈련

중국군이 8개월여 만의 '타이완 포위훈련'을 시작한 오늘(29일) 타이완 인근에서 실탄 사격 훈련을 진행 중이라고 밝혔습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 중국군 동부전구는 이날 타이완 북쪽과 남서쪽 해역 및 공역에서 실사격 훈련을 실시하고 있다고 발표했습니다.이번 훈련에는 구축함, 프리깃함(호위함), 전투기, 폭격기 및 무인항공기가 동원됐으며 장거리 로켓 사격과 협동으로 해상·공중 표적 탐색 및 무력화, 지상 목표물에 대한 모의 타격, 해상 목표물에 대한 실탄 사격 등에 초점을 맞추고 있다고 동부전구는 설명했습니다.동부전구는 이를 통해 "일체화된 협동 능력과 통제권 장악 능력을 검증했다"고 부연했습니다.동부전구는 또한 타이완 동쪽 해역 및 공역에서 구축함·호위함과 전폭기 등 병력을 투입해 대함 타격, 구역 제공권 확보, 잠수함 탐색 및 대잠 작전 등을 훈련했으며 이를 통해·공군 협동능력과 정밀 탐색·섬멸 능력을 점검했다고 말했습니다.동부전구는 앞서 이날 오전 타이완을 둘러싸는 형태의 육·해·공·로켓군 훈련인 '정의의 사명-2025' 훈련을 이날부터 시작한다고 발표했습니다.이번 훈련은 올해 4월 초 '해협 레이팅(雷霆·천둥)-2025A' 훈련 이후 약 8개월여 만의 '타이완 포위훈련'으로, 미국이 이달 들어 타이완에 역대 최대 규모인 111억 540만 달러(약 16조 원) 어치 무기 판매를 승인한 것과 관련해 미국과 타이완을 겨냥한 경고성 행동이라는 평가가 나옵니다.(사진=중국 인민해방군 동부전구 위챗 계정 캡처, 연합뉴스)