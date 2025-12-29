불법사금융 신고 한 번에 '원스톱' 지원…이용 계좌는 즉시 정지

▲ 이억원 금융위원장(왼쪽 두번째)이 29일 서울금융복지상담센터 중앙센터에서 열린 불법사금융 근절 현장간담회에서 발언하고 있다.

앞으로 불법사금융 피해자가 신고하면 불법추심 중단부터 대포통장 차단, 채무자 대리인 선임, 소송 구제 등이 한 번에 이뤄집니다.불법사금융에 이용된 계좌도 즉시 거래를 중단하도록 합니다.금융위원회는 29일 불법사금융 근절 현장간담회를 열고 이런 내용의 방안을 발표했습니다.우선 내년 1분기 중 불법사금융 피해자를 위한 원스톱 종합 전담 지원시스템을 구축할 예정입니다.금융감독원 등에 신고하면 서민금융통합지원센터에서 전담자를 배정해 피해 신고서를 제출하고, 금감원은 불법사금융업자에 대한 경고 등 초동 조치를 합니다.아울러 경찰 수사 의뢰, 불법 수단 차단과 법률구조공단 채무자 대리인 선임 의뢰를 동시에 진행합니다.법률구조공단을 통해 손해배상·부당이득반환 청구 등 소송 구제도 이뤄집니다.이 과정에서 불법사금융에 직접 이용된 것으로 확인된 계좌는, 해당 계좌 명의인이 더 강화된 고객 확인을 재이행하기 전까지 금융거래를 즉시 중단합니다.이억원 금융위원장은 "이번 방안에서 특히 불법사금융에 이용된 계좌를 신속히 지급정지할 수 있도록 노력을 기울였다"며 "계좌에 동결된 범죄자금은 경찰 수사 결과와 연계해 피해자들이 돌려받을 수 있도록 법률구조공단을 통한 무료 반환소송도 지원하겠다"고 강조했습니다.임형준 금융위 가계금융과장은 이날 기자들과 만나 "범죄수익은닉규제법상 범죄수익 자산의 몰수 조치는 범죄 입증이 어려워 현장에서 잘되지 않는다"며 "이번 행정조치는 대포통장 소유자가 실제 자금을 컨트롤하는지 확인해 동결하기 때문에 신속히 시행될 것"이라고 설명했습니다.이어 "경찰의 수사 결과를 금감원이 법률구조공단에 전달하면 범죄자를 특정하게 돼 효과적으로 피해금을 돌려받을 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.불법 추심 행위도 즉시 차단할 수 있도록 조치도 강화합니다.지난 9월부터 채무대리인 선임 전 불법추심이 중단되도록 금감원이 불법 추심자에게 문자로 경고하고 있는데, 내년 1분기부터는 반사회적 대부계약에 금감원장 명의의 무효확인서를 발급할 예정입니다.불법추심 수단인 SNS 계정과 게시물, SNS 접속을 위한 전화번호, 대포통장 가능성이 높은 불법추심 계좌 명의인의 타 금융사 계좌와 범죄수익 계좌 등도 차단할 수 있도록 대부업법 개정도 추진합니다.금융위는 불법추심 중단, 신종 수법 대응 등을 위해 민관 거버넌스를 확대하고 추가 방안을 마련할 방침입니다.금융위는 대부업자 등에 대한 관리 감독도 강화해 소비자가 불법사금융에 노출되는 것을 방지할 계획입니다.대부 중개사이트 내 내 안심번호 사용을 의무화하고, 대부 이용자가 대부계약 등 모든 대출을 온라인에서 확인할 수 있도록 제도를 개선합니다.금융위 등록대부업자는 대부계약 후 신용정보를 등록해야 하고, 이를 미이행하면 즉시 영업정지 대상이 될 수 있습니다.또 신용정보원에서 대부 이용자가 대부계약 내역을 확인할 수 없으면 취소권도 부여합니다.아울러 규제 사각지대에 있는 렌탈채권 매입추심업에 대한 관리 감독도 강화합니다.렌탈채권 매입 추심 업자도 금융위에 등록하도록 의무화하고, 부당한 채권추심을 방지하기 위한 '채권추심 가이드라인'도 마련할 예정입니다.서민·취약계층의 불법사금융 이용을 줄이기 위해 불법사금융 예방 대출의 실질금리를 현행 15.9%에서 5~6%대로 대폭 완화합니다.일반 금리는 12.5%로 인하하고, 전액을 상환하면 납부이자 50%를 페이백(환급)해 실질금리를 6.3% 수준으로 경감합니다.기초생활수급자 등은 금리를 9.9%로 인하하고, 전액 상환 시 페이백을 통해 실질금리는 5%로 낮춥니다.이 위원장은 "불법사금융 수요를 근본적으로 차단해 범죄를 뿌리뽑기 위한 정책 과제도 지속 검토·보완해 중·장기적으로 추진해 나갈 계획"이라고 했습니다.금융위는 이날 한국기자협회 등과 불법사금융 피해 예방을 위한 보도 기준 협약식을 열고, 대국민 홍보를 위해 관련 보도 시 피해 예방 권고문을 기사에 게재하도록 했습니다.한편, 앞서 지난 7월부터 연 이자율 60%를 초과하는 반사회적 대부계약 원금·이자 무효화 근거가 마련되면서, 불법사금융 피해 신고 상담은 상반기 월평균 1,314건에서 지난 7~11월 1천515건으로 15.3% 늘었습니다.채무자 대리 지원실적 같은 기간 월평균 650건에서 1천228건으로 88.9% 증가했습니다.또 불법 대부나 추심에 이용된 전화번호를 차단할 수 있게 되면서 금융감독원과 서민금융진흥원에서 불법 대부 전화 297건, 불법추심 전화 284건을 차단했습니다.불법사금융 피해에 노출된 경우 금융감독원(☎1332)에 신고하여 필요한 도움을 받을 수 있으며, 과다채무 등으로 어려움을 겪는 경우에 서민금융진흥원(☎1397) 또는 신용회복위원회(☎1600-5500)에서 도움을 받을 수 있습니다.※ 연이율 60% 초과 대부계약은 원금과 이자 모두 무효입니다.(사진=연합뉴스)