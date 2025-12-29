[인터뷰] 박주민 "이혜훈, 청문회 전이라도 탄핵 ·계엄 입장 밝혀야"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박주민 더불어민주당 의원

● 박주민 더불어민주당 의원 인터뷰



박주민 / 더불어민주당 의원

"이혜훈 과거 '반탄' 발언, 인사청문회 전에 해명 필요"

"김병기, 당이 어려움 처하는 일이라면 피해 나가야"

"김건희 특검, 성과 있지만 전반적으로 부족함 커"

"2차 종합 특검, 활동 기간 법정화로 신속 마무리 가능"

"통일교 특검, 종교가 집단적으로 정치에 관여했느냐 밝히는 게 핵심"

"오세훈 이후 강남북 격차 더 벌어져…4배 이상 예산 투입해 균형 맞출 것"

"한강버스, 대중교통 수단성·안전성·수익성 다 문제…백지화해야"

"한강버스 비용, 지하철 9호선 증량에 쓸 것"



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 민주당 박주민 의원을 모셨습니다. 박 의원님 어서 오세요.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 안녕하십니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 조금 전에 살짝 말씀하셨습니다만 오늘 민주당한테는 어려운 날입니다. 그렇죠? 일단 이혜훈 전 의원 정말 논란이 되고 있는데 이혜훈 의원의 이른바 깜짝 발탁, 어떻게 평가하시는지부터 좀 여쭤보고 싶습니다.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 우선 제가 드리고 싶은 말씀이 좀 있는데요. 작년 12월 3일날 있었던 내란은 분명히 잘못된 일이고 그로 인해서 있었던 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵은 매우 마땅한 일이다. 이것이 우리 국민들 그리고 우리 당원들이 갖고 있는 최저한의 마지노선입니다. 그래서 이거를 이혜훈 후보자도 분명히 알아야 될 것 같고요. 이와 배치됐던 행동에 대해서는 충분히 인사청문회 전이라도 해명을 하는 것이 필요하다는 생각을 저는 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 대통령님이 아마 이혜훈 후보자를 지명한 것은 국민 통합을 위한 고심이 아니었겠느냐. 이렇게 생각하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 조금 전에도 말씀을 드렸습니다만 민주당과 정부가 지금 정부 내에 내란 청산 TF를 가동하고 있잖아요. 내란에 조금이라도 부역한 공직자를 찾아내서 처벌하겠다는 게 그 목적인데 이혜훈 의원의 과거 발언 그리고 활동들을 보면 아마 탄핵에 반대했던 전력들이 너무나 명확하게 기록으로 남아 있지 않습니까? 이거는 어떻게 해야 됩니까?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 사실은 이제 지금 헌법 수호 TF가 추진하는 것은요. 무조건적으로 다 처벌하겠다는 건 아닙니다. 정확하게 말씀을 드리면 진상을 밝히고 그 진상에서 드러난 것에 따라서 경중을 구분해서 이제 책임을 물리는 것이고요. 특히 이제 지난 내란 행위에 직접적 관여가 없다거나 특히 지난 내란에 대한 선명한 어떤 절연, 이런 것들을 하면 다 그런 것이 고려되도록 설계가 돼 있고요. 그건 국무회의나 이럴 때 대통령님이나 김민석 총리의 발언으로도 확인하실 수 있으니까요. 그래서 저희들이 요구하는 것은 저는 국민의힘 의원님들한테도 마찬가지인데 이혜훈 후보자도 아까 말씀드렸던 것처럼 국민과 당원들이 바라보는 최저한의 마지노선이 있습니다. 분명하게 내란이 잘못됐고 또 그로 인해서 이루어졌던 탄핵은 마땅한 것이라는 입장, 분명하게 좀 취해주고 그것이 단순한 말뿐이 아니라 행동으로도 나와야 한다는 말씀을 드리도록 하겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 야권의 반발은 그렇다 치고 범여권 내에서도 지금 반발이 작지 않습니다. 특히 조국혁신당 대표 같은 경우는 윤 전 대통령 탄핵 반대 활동이 담긴 기사를 이제 그냥 아무 말 없이 공유를 했어요, SNS에. 이건 사실 반대한다는 얘기거든요?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 그러니까 아마 저하고 비슷한 취지일 것 같습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 분명한 태도를 좀 보여줘야 한다는 것이죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 청문회 과정이 있으니까요. 그때 잘 살펴보도록 하죠.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 청문회 전이라도 저는 분명한 태도는 보여줘야 한다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 아까 오늘 민주당한테 좀 어려운 날이라는 게 박주민 의원께서 지금 날을 잘못 선택해 놓으셔서 지금 힘들게 말씀을 하고 계신데, 김병기 원내대표 얘기 좀 물어볼게요. 김병기 원내대표 내일 입장을 발표한답니다만 어떻게 예상하세요. 어떤 입장이 나올 것 같습니까?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 글쎄요, 제가 섣불리 미리 어떤 내용으로 발표가 있을 것이다라고 말씀드리는 건 적절치는 않은 것 같습니다. 내일 오면 바로 아실 수 있을 테니까요. 좀 지켜보시면 될 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 박주민 의원께서는 일찌감치 저 같으면 당의 부담이 덜 가는 방향으로 처신을 좀 깊이 고민하겠다. 즉, 나 같으면 원내대표는 기본적으로 사퇴하고 의원직 사퇴도 좀 고민해 보겠다. 이런 뜻으로 읽히는데요?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 제가 구체적인 처신의 내용까지 말씀드리는 건 어렵고요. 당원이고 당인이라면 그리고 당의 지도부라면 당연히 당을 우선해야 된다. 그리고 당이 부담을 갖거나 또는 당이 어려움이 처하게 되는 일들은 피해 나가야 하고 혹시나 또 그런 일이 있었다면 신중하게 본인이 처신과 처사를 고민하는 것이 필요하다는 말씀을 드렸고요. 지금도 그 생각에는 변함이 없습니다. 아마 이런 내용도, 그리고 당원들의 많은 뜨거운 목소리도 김병기 원내대표는 잘 듣고 있을 것이라고 생각하고요. 일단 내일 발표한다고 하니까 그 부분 좀 지켜보시면 어떨까 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김병기 원내대표 쪽에서 흘러나오는 얘기로는 사퇴할 생각이 없고 그냥 아주 깊이 사과를 하면서 원내대표직은 유지할 것 같다. 이런 예상들이거든요? 그런데 원내대표라는 직함 자체가 의원들을 원내에서 이끌어야 되는 역할이잖아요. 이게 괜찮을까요, 계속 가도?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 글쎄요, 제가 이 부분까지 구체적으로 말씀드리기는 그렇고요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 당 안팎의 목소리들, 김병기 원내대표는 잘 듣고 아마 깊이 고민하고 있을 거라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 더 질문을 하면 박주민 의원께서 상당히 괴로워하실 것 같아서 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 오늘 특검, 김건희 특검이 지금 180일간 수사를 마무리했습니다. 그 평가 좀 들어볼까요?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 우선 성과가 없었던 건 아닙니다. 예를 들어서 김건희 씨를 구속했다라든지 이런 부분은 성과다라고 말씀을 드릴 수 있겠지만 전반적으로 부족한 부분이 매우 크다, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우선 대표적으로 제가 지목하고 싶은 부족한 부분은 지금 보면 도이치모터스 주가 조작 사건이라든지 디올백 수수 관련된 부분에 검찰이 예전에 내렸던 결론을 뒤집었거든요. 그렇다는 것은 과거 검찰의 수사가 잘못됐다는 걸 인정한 겁니다. 그럼에도 불구하고 과거 검찰 수사에서 있었던 여러 가지 의혹들, 즉 덮어주기 또는 축소 이런 의혹들이 있었는데 이 부분에 대해서는 제대로 밝힌 게 없다라는 생각이 들고요. 그리고 1호 사건이라고 여겨졌던 양평고속도로, 그 코스가 바뀐 부분이라든지 이런 부분은 결론을 내리지 못하고 그냥 넘겨주는 그런 형국이 됐다. 그래서 여러 가지 기관의 문제점이라든지 이런 게 있었겠지만, 전반적으로 보면 아쉬운 점도 큰 그런 특검 활동이었다. 이렇게 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 그래서 지금 민주당에서는 3대 특검의 미진한 부분을 종합해서 2차 종합 특검을 해야 된다, 이렇게 주장을 하고 있는데.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 네, 맞습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘에서는 그걸 지방선거에 이용해서 이익을 보려는 계략 아니냐, 이렇게 의심을 하고 있죠.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 만약에 경찰이 넘겨서 수사받으면 그런 얘기 안 할까요? 그렇지는 않지 않습니까. 명백히 범죄 혐의가 있기 때문에 어디든 수사를 해야 됩니다. 그러면 경찰로 넘겨서 경찰이 수사하면 국민의힘 입장에서는 그거 지방선거용으로 악용한다라든지 이런 얘기 안 하겠습니까. 저는 그렇지 않다고 보고요. 오히려 특검 수사는 종합적이면서 신속하게 마무리 지을 수 있는 장점이 있습니다. 활동 기간이나 이런 것들이 법정화돼 있죠. 수사 범위도 법정화돼 있습니다. 그래서 지금 오히려 국민의힘이 얘기하는 그 우려라면, 그 지점이 우려가 된다고 얘기한다면 오히려 특검이 나을 수도 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 일단 통일교 특검 도입에 대해서는 여야가 합의를 했죠. 그런데 민주당과 국민의힘 의견이 좀 다릅니다, 수사 대상에 있어서. 민주당은 이 수사 대상에 신천지와 국민의힘 유착 의혹을 포함시켰고요. 국민의힘은 민중기 특검의 편파 수사 의혹을 파헤쳐야 된다. 이렇게 주장을 하고 있어요. 어떻게 해야 될까요?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 우선은 통일교뿐만 아니라 종교가 집단적으로 정치에 관여하는 건 우리 헌법상 허용되지 않습니다. 그리고 지금 신천지와의 유착 의혹이나 이런 거는 민주당이 먼저 제기한 게 아니라 국민의힘 내부 인사들이 먼저 문제 제기했던 내용들입니다. 그러기 때문에 이번에 이제 특검을 할 거면 같이 다뤄지는 것이 맞다라고 보고요. 민중기 특검이 만약에 문제가 있었다면, 즉 사건을 일부 은폐하려고 했었다면 이거는 통일교라든지 신천지라든지 특검이 수사하는 과정이 나오게 되어 있습니다. 진실은 이랬는데 특검이 이 정도밖에 안 했네. 나오게 돼 있거든요, 자연스럽게. 그러기 때문에 그런 부분을 가지고 특검 자체를 못 하겠다, 못 받겠다. 이렇게 얘기하는 거는 제가 봤을 때 특검에 대한 의지가 없음을 드러내는 것일 뿐이다. 이렇게 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 드러나게 돼 있다면 국민의힘이 주장하는 민중기 특검을 특검의 수사 범위에 포함시키는 건 못 받을 이유는 전혀 없지 않습니까?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 그러니까 수사의 향방에 관련된 부분이죠. 무슨 얘기냐 하면 수사를 할 때 주요 수사 대상, 집중해야 하는 수사 대상이 있고, 그 수사를 통해서 밝혀질 수 있는 관련 사건이 있을 수 있습니다. 그런데 지금 핵심적으로 밝히려고 하는 것 그리고 우리 헌정사에 있어서도 굉장히 중요한 것은 종교가 집단적으로 정치에 관여했느냐가 핵심 아니겠습니까? 그러면 핵심에 방점을 찍는 게 맞죠. 그래서 그렇게 지금 말씀을 드리는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그러면 오늘 박주민 의원이 나오신 진짜 목적에 대해서 한번 질문을 드리죠. 6.3 지방선거에 서울시장 후보로 일찌감치 출마 선언을 하셨습니다.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 맞습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 출마의 변부터 좀 들어볼까요.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 저는 최근에 서울이 굉장히 고령화되고 수축되고 있는 상황입니다. 서울이 또 서울답게 또 더 강하게 발전하고 또 힘을 유지해야만 대한민국 전체 차원에서도, 그리고 서울시민의 삶에 있어서도 매우 좋은 일이라고 생각을 하고요. 그래서 시민들의 삶이 지켜지는 기본 특별시를 통해서 시민들이 안심하고 뭔가 미래를 꿈꾸면서 도전할 수 있는 기회 특별시까지 만들어 가겠다. 이게 출마의 변이었습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 민주당 내 당내 경선을 통과해야 하는 것도 그렇지만 통과하더라도 지금 강력한 상대방이 바로 오세훈 현직 시장 아니겠습니까. 출마의 변에서 보니까 오세훈의 서울과는 다른 서울을 만들겠다. 이렇게 말씀하셨던데 어떤 점을 다르게 하시겠다는 겁니까?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 여러 가지 말씀을 드릴 수 있는데요. 마침 여기 오기 전에 제가 발표한 공약이 강남과 강북의 균형을 맞추겠다는 공약이었어요. 오세훈 시장은 본인이 시장이 되면서, 그리고 올해에도 계속 강남북 균형을 얘기하고 있었거든요. 그런데 실질적으로 결과를 딱 까보니까 강남구와 강북구가 22배의, GRDP 차원에서 보면요. 격차, 오히려 격차가 벌어지고 있습니다. 그리고 거칠게 한강 이남과 한강 이북으로만 나눠도 GRDP가 거의 40% 이상 차이가 나는 결과를 보여줬거든요. 그러니까 말은 뭔가 할 것처럼, 말은 어떻게 보면 시민들을 위하는 것처럼 하지만 성과는 없고 외화내빈의 시정을 했던 것이 오세훈 시장이라고 생각하고요. 저는 오늘 발표했지만 강남북 격차에 있어서도 핵심적이고 실질적인 수단을 사용하겠다. 오세훈 시장이 강남북의 균형을 맞추기 위해서 썼던 예산의 4배 이상, 최소 4배 이상을 꾸준히 투여하겠다. 이런 공약을 오늘 발표했거든요. 그러니까 하려면 진짜 제대로 해야 되고 보여주기식 이런 건 안 된다. 시민의 삶을 개선하기 위해서 실질적인 노력을 기울여야 한다. 이게 제 철학이자 제가 어떤 다른 모습을 보여드리는 길이라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 저는 강북에 사는 사람으로서 참 솔깃한데요. 어쨌든 알겠습니다. 일단 얼마 전에 위기의 한강버스 운항 100일 긴급 점검 시민 간담회를 개최하셨습니다. 한강버스, 뭐가 문제입니까?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 한강버스는 아시는 것처럼 굉장히 사건, 사고가 많았죠. 심지어는 한강 위에서 배가 멈추는 일까지 있었습니다. 그것뿐만 아니라 최근에 운영됐던 실태를 점검해 봤더니 승객들이 이용함으로써 발생하는 수익이 원래 서울시가 예상했던 것보다 터무니없이 적은 금액이었습니다. 다시 말씀드리면 대중교통으로서의 어떤 수단성도 갖추지 못했는데 안전성도 문제가 되고 있고, 거기에 더 나아가서 수익성도 굉장히 낮아서 계속해서 예산을 퍼부어야만 되는 상황이란 말이죠. 그러면 이런 상황에서 이 사업을 무리하게 계속 끌고 가느니 차라리 백지화하고 이 돈을 9호선 증량에 쓰겠다. 9호선이 현재 6량으로 편성돼서 운행되고 있습니다. 그런데 혼잡도가 출퇴근 시간대에 서울시가 낸 자료만 봐도 182에 달합니다. 175를 넘어서면 지옥철이거든요. 그런데 182라는 건 굉장히 심각한 수준입니다. 그래서 제가 알아봤더니 9호선은 이미 플랫폼이라든지 궤도는 8량 기준으로 완공이 돼 있어요. 아주 조그마한 공사만 하면 현재 6량으로 다니는 열차들을 8량으로 해서 운행할 수 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 2량을 더 달 수 있다?



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 예. 한강버스에 들인 돈 그리고 앞으로 들일 돈이면 시민들의 실질적인 출퇴근 수단이자 발이라고 할 수 있는 9호선을 훨씬 더 편안하게 이용하게 만들어 드릴 수 있다는 거예요. 특히 한강버스의 노선과 9호선 노선이 겹치지 않습니까. 그러니까 저는 이런 것들을 공약으로 제시하면서 외화내빈이 아니라 실질적인 시민들의 삶을 개선하는 방향으로 가자고 말씀을 드리고 있는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 공부를 많이 하셨군요.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 여러 가지 준비하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 민주당에서 지금 서울시장 나가겠다는 분들이 굉장히 많이 있습니다.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 많습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 얼마 전에, 그런데 이재명 대통령이 정원호 성동구청장을 콕 집어서 칭찬을 했어요. 일 잘한다, 이렇게. 좀 섭섭하시기도 하셨을 것 같은데요.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 아닙니다. 제가 여러 매체에 나가서 인터뷰하면서 말씀드렸던 것처럼 대통령님은 여러 사람에 대해서 여러 경로로 다양한 방식으로 칭찬을 하십니다. 그 일환이라고 저는 보고 있고요. 경선의 경우에는 이제 시작이고 굉장히 여러 사람들이 뛰고 있기 때문에 앞으로도 굉장히 다양한 결과, 다양한 과정들을 보여드릴 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 서울시장 선거뿐 아니라 이제 6.3 지방선거를 앞두고 민주당이 조국혁신당과 어떻게 해야 되나, 이런 고민이 좀 있을 것 같아요. 조국혁신당이 요즘 부쩍 자기 목소리를 많이 내고 있는 상황인데 어떻게 관계 설정을 해 가야 된다고 보십니까.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 글쎄요, 아직 본격적으로 그런 부분에 대한 논의가 있지는 않아서요. 그 부분에 대해서 이렇다, 저렇다고 당장 말씀드리기는 어려운데 조국혁신당과 민주당은 협력적 관계가 기본이겠죠. 협력적 관계를 기본으로 해서 앞으로 구체적인 관계를 빌드업 해나갈 텐데 그 부분은 아직까지는 구체적으로 논의된 게 없어서 조금 지나서야 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이번 이혜훈 전 의원의 기획예산처 장관 발탁에도 조국 조국혁신당 대표가 직접적으로 반대 의견을 표명한 거나 마찬가지잖아요.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 아까도 잠깐 보여주시던데 민주당 내부에서도 여러 목소리들이 지금 나오고 있는 건 사실이고요. 그 가운데 챙길 건 챙기고 그렇게 해야 되겠죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 어쨌든 어려운 시간 내주셨으니까. 왜 나 박주민이 서울시장이 되어야 하는가, 설명하실 기회를 1분 반 드리겠습니다.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 감사합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 몇 번 카메라죠? 1번 카메라입니다.



▶ 박주민 / 민주당 의원 : 그동안 10년 동안 국회에서 입법 활동을 중심으로 한 정치 활동을 해왔습니다. 그 과정에서 많은 갈등 그리고 많은 이해 관계들을 조정해 내면서 입법적 성과들을 내왔습니다. 상법 통과시켰습니다. 주가 부양에 큰 계기가 됐고요. 군사보안법 전면 개정안을 통과시켜서 군 내부의 사법 질서를 획기적으로 바로잡았습니다. 중대재해처벌법 제정을 통해서 노동자의 삶을 좀 더 개선시키는 방향으로 노력해 왔습니다. 등등등. 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 많은 이해관계와 갈등을 조정하는 역할들을 해 왔고, 국가적 차원 그리고 글로벌한 차원에서 우리나라를 한 단계 높여오는 데 이바지해 왔다고 자신합니다. 바로 그러한 상상력, 비전 그리고 갈등 조정 능력을 가지고 복잡하게 얽혀 있는 서울의 문제를 획기적으로 해결해서 서울시민의 삶도 개선하고, 미래를 꿈꿀 수 있는 비전도 창출하는 그런 서울시장이 될 수 있도록 노력하겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 잘 들었습니다. 서울시장 선거 출마를 선언한 박주민 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 박 의원님 잘 들었습니다.



