[여담야담] 자고 나면 새 의혹…입장 발표 앞두고 김병기 '사면초가'

● 김병기, 연일 새 의혹~● 민주, 달라진 기류



박수현 / 더불어민주당 수석대변인

"김병기, 내일 입장 발표…거취 아닌 해명·사과에 방점 둘 듯"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"김병기 의혹, 열심히 특권 누리고 열심히 갑질한 것"



▷ 편상욱 / 앵커 : 조금 전에 정청래 대표 옆에 김병기 원내대표의 모습도 보였죠. 오늘 무안공항 참사 1주기를 맞아서 무안에서 열린 현장 최고위원회의였는데 김병기 원내대표 계속 의혹이 계속 나오는 가운데 공식 행사 참석은 계속하고 있습니다. 내일 관련 입장을 밝힐 것으로 알려졌는데요. 고민이 깊어서일까요. 오늘 기자들 질문에는 침묵했습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오늘 박수현 수석대변인께서 좀 힘드실 것 같은데 김병기 원내대표가 지금 내일 입장을 발표한다는 것 아니겠어요.



▶ 박수현 / 민주당 수석 대변인 : 그렇습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어떻게 얘기 좀 들으신...



▶ 박수현 / 민주당 수석 대변인 : 발표를 좀 기다려보자, 지켜보자는 입장은 정청래 대표가 이미 기자회견에서 이야기를 했고요. 김병기 원내대표랑 저도 한 세 차례 정도 통화를 했습니다. 했는데 일단은 이런 것 같습니다. 지금 국민적인 어떤 질타와 이런 것들이 어느 수준에 있는지 잘 알고 있습니다. 다만 김병기 원내대표에 대해서 불거지는 내용들에 대해서 사실도 있고 사실이 아닌 것도 있고, 본인 입장에서 본다면. 그렇다면 억울한 부분도 있고. 그래서 내일 입장 표명이 지금 김병기 원내대표에게 질문하는 기자의 질문대로 그것이 거취 표명과 관련되어 있느냐고 질문을 하는 것이 핵심일 텐데 저는 그렇지 않다고는 봅니다. 일단 내일은 본인이 지금까지 나왔던 의혹에 대해서 해명할 건 해명하고, 설명할 건 설명하되 그 다음에 국민께 사과드리는 이런 어떤 초점이 있지 않겠습니까. 그럼에도 불구하고 내일 본인이 어떤 그런 기회를 충분하게 활용해서 국민께 납득을 시키지 못한다면 결과적으로 이 사태는 다른 국면으로 갈 수밖에 없겠죠. 그러나 일단 내일을 기준으로 보고 본인의 입장에서 생각한다면 국민적인 어떤 의혹과 분노에도 불구하고 내일은 해명과 사과에 방점이 있는 그런 어떤 입장 표명이 아닐까. 저는 그렇게 생각을 해봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김근식 실장님, 일단 김병기 원내대표 1일 1의혹이라고 할 만큼 계속 의혹이 나오는데 그 가운데에서도 굉장히 주목되는 부분이 김병기 원내대표의 부인이 현직 부의장의 법인카드를 받아서 썼다는 정황이 나왔잖아요.



▶ 김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장 : 그러니까 1일 1의혹이라고 할 만큼 양파 껍질처럼 까도 까도 계속 나오는 의혹들이 지금 이어지고 있고요. 저는 아직도 준비 중이고 대기 중인 의혹이 많다고 들었습니다. 저는 그래서 내일 입장 표명에서 우리 박수현 수석대변인처럼 진짜 해명하고 사과하고 끝내고 대표직을 유지한다고 한다면 저는 민심의 그 폭풍을 어떻게 견딜지 저는 감당할 수 없을 거라고 보고요. 김병기 대표의 그 여러 가지 의혹들 이어지는 걸 보면 한 마디로 제가 표현하면 좀 짜치다라는 표현을 하고 싶어요. 제가 찾아보니까 표준말 써도 된다고 해서 짜치다는 이야기를 하는데 없어 보이고 굉장히 쪼잔해 보이는 거예요. 그러니까 열심히 특권을 누리고 열심히 갑질을 한 겁니다. 말씀하신 것처럼 아니, 저분이 돈이 없겠습니까. 동작구의회 부의장 법인카드 얼마나 한다고 그걸 부인이 꺼내서 그걸 가지고 대신 써서 얼마나 아껴서 신천동에 있는 장미아파트 사려고 한 겁니까? 이해가 되지 않습니다. 그리고 또 하나, 대한항공 160만 원짜리 로열 스위트 숙박권도 잘 알려진 것처럼, 유효기간이 지났더니 이걸 다시 연장해 달라고 해서 바꿔서 또 가서 썼다는 거 아닙니까. 정말 알뜰하신 거예요. 짜친 겁니다. 또 하나, 짜친 것 중의 하나가 쿠팡으로 직업을 옮겼던 자기 보좌진이 갔다니까 쿠팡 임직원을 만나서 공짜 밥 얻어먹으면서 2명에 대해서 험담을 하면서 자르라고 했다는 거 아닙니까? 그건 정말 짜친 겁니다. 자기랑 싸워서 나갔든 안 나갔든 그 사람의 직업 선택의 자유까지 가서 쫓아가서 해코지하는 게 말이 됩니까. 저는 그래서 이미 저는 김병기 원내대표는 국민의 법 감정, 국민 감정법을 이미 한참 넘어섰어요. 만약에 내일 그런데도 불구하고 사퇴 안 하고 대표직을 유지한다면 저는 폭풍우를 맞을 거라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 박수현 의원님, 그런데 일각에서는 지금 김병기 원내대표에 가해지는 의혹이 어떻게 보면 의원 갑질에 해당하는 건데 지난번 강선우 의원이 여성가족부 장관에 발탁됐을 때 정청래 대표는 동지는 같이 비를 맞는 것이라 하면서 감싸주지 않았습니까.



▶ 박수현 / 민주당 수석 대변인 : 그렇습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 김병기 원내대표에 대해서 정청래 대표가 대하는 자세는 좀 다른 것 같아요, 그때하고.



▶ 박수현 / 민주당 수석 대변인 : -그렇게 보실 것이 아니라 제가 수석대변인으로서 당의 입장을 지금 말씀을 드렸지 않습니까. 또 정청래 대표는 지난 기자회견에서 어쨌든 국민의 이런 의혹과 분노에 대해서 당 대표로서 사과드린다는 말씀을 일단 했습니다. 그것은 당을 대표하는 공식적 입장으로 저는 당연한 입장이라고 생각을 합니다. 다만 지금 제가 말씀드렸듯이 이 결과가 어떻게 될지는 모르겠습니다만 일단 내일 예고했던 입장 발표에는 우선 본인이 정말 억울하고 또 해명할 점이 있다면 해명을 하고 또 사과를 하고 이런 어떤 과정이어야 한다고 하는 말씀을 드리는 것이고요.



그럼에도 불구하고 본인이 국민께 납득할 만한 그런 어떤 수준의 해명이 되지 않는다면 어떤 정치적 책임은 그 뒤에는 어떻게 갈지 그건 모르겠습니다마는 일단 내일을 기준으로, 본인을 기준으로 본다면 그 정도 기회는 저는 가져야 된다고 하는 것이고요. 바로 수석대변인이 이 정도 말씀을 드리는 것, 이것이 지금 말씀하신 대로 정청래 당 대표 또는 당이 김병기 원내대표에는 좀 다른 태도를 취하고 있다라고 하는, 사실이 다르다는 말씀을 드리는 것입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장 두 분 수고하셨습니다.



