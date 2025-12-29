[여담야담] "이혜훈, 경제 실패 희생양 삼을 것" "청문회서 철저 검증"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장

● '이혜훈 인선' 후폭풍



박수현 / 더불어민주당 수석대변인

"이혜훈, 이 대통령 국정 방향과 맞는지 등 검증할 것…과거 언행으로 즉각 철회 요구하는 건 일러"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"이혜훈 인선, 정치 도의상 있을 수 없는 폭거…통합·실용 앞세워 정치적 도둑질한 것"



● "탄핵 반대 후회"~● 범여권도 "부적절"



박수현 / 더불어민주당 수석대변인

"이 대통령, 경제 정책 성공 위해 외롭게 결단한 듯"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"이 대통령, 이혜훈을 경제 정책 실패 총알받이로 쓸 것"



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치 여담야담. 오늘은 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장과 함께하겠습니다. 두 분 어서 오십시오. (안녕하십니까.)



▷ 편상욱 / 앵커 : 이재명 정부의 곳간 열쇠를 쥘 초대 기획예산처 장관 후보자로 보수 정당 3선 출신인 이혜훈 전 의원이 지명됐습니다. 그야말로 파격 인사에 정치권 전체가 술렁이고 있는데요. 이런 상황에 당사자인 이해훈 후보자는 어떤 입장인지 오늘 출근길 모습부터 보시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이혜훈 전 의원의 깜짝 발탁, 이건 여당 중진이신 박수현 수석대변인께 먼저 드려야 되겠군요. 어떻게 평가하십니까?



▶ 박수현 / 민주당 수석 대변인 : 이것을 깜짝 발탁이라고 평가하기에 워낙 파격적인, 무거운 인사 같습니다. 이 문제를 가지고 여당 내부에서도 굉장히 좀 놀라운 이런 인사로 받아들이고 있고요. 저 역시도 그렇습니다. 그러면 대통령께서 왜 이런 인사를 하셨을까를 생각해 볼 수밖에 없지 않습니까. 우선 통합과 실용이라고 하는 것을 당에서는 논평을 냈습니다만 우선 지금 그 탄핵과 이런 어떤 계엄 정국을 거치면서 더욱 더 정치 양극화, 대한민국의 분열이 워낙 심한 이런 상황 속에서 이대로 가다가는 대한민국이 온전하지 않겠다고 하는 이런 생각을 대통령은 했을 것 같습니다. 그래서 어떻게 하면 이 통합 정치를 할까라는 생각을 하는 와중에 이렇게 국민의힘 인사를 발탁해서 기용하는, 이런 어떤 진심이 잘 이해가 되어지기를 그리고 이것이 좋은 어떤 선의의 결과로 이어지기를 통합적 측면에서 바랐다고 볼 수 있습니다.



두 번째 실용이라고 하는 측면은 워낙 이재명 대통령의 상징과도 같은데 지금 어떤 대한민국을 정상화하는 이런 과정 중에 사실은 새 정부의 경제, 재정 운용 정책의 방향이 어떤 것인가라고 하는 것, 중요하게 보이지 않습니까. 그런데 거기에 재정 건전성의 문제 이런 것들이 나오면서 사실은 안에 레드팀 같은 이런 어떤 새로운 시각으로 대통령에게 건의하는, 이혜훈 지명자의 말대로. 이런 어떤 견제 장치도 필요하다는 생각을 실용적으로 했을 수도 있습니다. 다 이재명 대통령다운 생각이다. 이런 생각을 하게 되고요. 다만 민주당은 그렇다 하더라도 결과적으로 이혜훈 지명자의 어떤 기계적 전문성이 과연 이재명 정부의 이런 새로운 재정 경제, 정책 국정 기조와 맞는 것인지, 또 그것이 국민의 정서와는 어떤 것인지까지를 포함한 이러한 모든 부분들을 또 지금 많은 이야기가 나오고 있지만, 이런 탄핵 과정에서 이혜훈 지명자가 했던 언어와 행동 이런 것들까지도 청문회에서 야당이라는 시각으로 옹호보다는 검증을 강하게 해야 되겠다고 하는 이런 생각을 할 수밖에 없는 것이 지금 현재 국민들께서 말씀하시는 그런 어떤 여러 가지 염려와 또 우려, 또 그중에 격려도 있습니다만 이러한 어떤 민주당의 앞으로 행보를 아마 예측해 볼 수 있겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 통합과 실용의 인사의 결과로 해석을 하셨는데 김근식 실장께서는 좀 생각이 다르시죠?



▶ 김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장 : 박수현 수석대변인이 워낙 언변이 뛰어나신데 지금 답변하시는 데 굉장히 헤매신다는 느낌이 좀 듭니다. 굉장히 좀 당혹스러운 입장인 것도 분명히 보입니다. 설명을 하고 있지만 사실 설명이 잘 안 되는 부분이 있기 때문이라고 생각하는데 우리 야당 입장에서는 한마디로 정치 도의상 있을 수 없는 폭거라고 생각을 합니다. 물론 이제 뒤에 이야기가 나올지 모르겠습니다마는 이혜훈 지명자가 사실은 어제까지만 해도 발표 그 당시까지만 해도 우리 당의 국민의힘의 중성동을 당협위원장직을 가지고 있었습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 현직이죠.



▶ 김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장 : 네, 현직입니다. 그리고 오늘 29일로 당원연수회 날짜를 잡아서 예고를 했었고요. 오세훈 시장한테 축하 동영상까지 받아놓은 상태였습니다. 그러니까 사실은 있을 수 없는 정치 도의상 저는 폭거를 저질렀다, 개인적 차원에서. 이혜훈 당사자가 그래서는 안 된다고 생각하고요. 두 번째로 이걸 이제 통합, 실용 탕평이라고 이야기를 합니다만 제가 아는 정치에서 탕평은 국정의 최고 책임자로서 대통령이 여야 영수회담을 하다가 여야 대표회담을 해서 이제 우리 그만 싸우고 정말 국정을 위해서, 국가 이익을 위해서 힘을 합칠 때는 합칩시다. 그리고 필요한 사람은 널리 쓰겠습니다라고 하면서 야당에 그래도 좋은 사람을 추천해 주세요라고 하는 게 제가 아는 정치적 문법에서 탕평입니다. 그게 그런 게 바로 국민 내각 같은 거 아니겠습니까.



그런 식으로 했다고 하면 이게 뭐가 문제가 되겠습니까. 오히려 미담으로 칭찬받아야 할 일이지만 민주당도 몰랐고 민주당의 지도부도 제가 볼 때는 몰랐을 것 같아요. 그러니 저는 이재명 대통령이 자신의 통합과 실용이라는 그 말만 앞세웠지 사실은 정치적으로 도둑질을 한 거라고 생각합니다. 이걸 대놓고 여야 영수회담을 해서 정치를 정상화시키고 협치의 틀을 만들어 놓은 상태에서 우리 다 인재를 널리 쓰고, 야당과도 협조를 요청하겠습니다라고 하면 다 협조할 수 있죠. 그런데 그렇지 않고 지금 정청래 민주당 대표 같은 경우는 우리 국민의힘을 없어져야 할 정당으로 계속 이야기하지 않습니까. 이렇게 벼랑 끝으로 몰고 있으면서 사람만 하나 쏙 빼가서 뭘 하겠다는 건지, 저는 탕평이라는 이름을 내세운 정치적 도둑질이라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이혜훈 후보의 바로 과거 행보 때문입니다. 이재명 정부와 그럼 과연 결이 맞느냐, 이런 지적인데요. 이 대통령과는 과거 토론에서 정책에 대해서 논쟁을 벌였고요. 윤 전 대통령의 탄핵을 반대하는 집회에 참석하기도 했었습니다. 당시의 영상 잠깐 보겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 박수현 의원님, 지금 정부 내에서 내란 청산 TF를 가동해서 당시 이른바 내란에 부역한 공직자들을 가려내서 처벌하겠다는 입장 아닙니까? 그런데 저 말은 좀 어떻게 보면 내란 부역 아닙니까, 저건?



▶ 박수현 / 민주당 수석 대변인 : 지금 이혜훈 지명자와 관련된 여러 가지 문제는 아까 말씀드렸듯이 결과적으로 청문회에서 정확하게 한번 검증해 보자라는 입장을 다시 한 번 말씀드리고요. 대통령의 통치 행위라고 하는 것이 그렇게 그런 부분들을 세세하게 따지는 것보다 더 높은 차원의 어떤 고민이 있지 않았겠습니까. 그래서 저는 이재명 대통령이 사실 이런 것들을 모르고 지명을 했겠습니까. 그러나 이런 어떤 비판이나 이런 것들을 뛰어넘는 다른 어떤 선의의 결과를 예측해 보고 예상해 보고 기대하는 그런 어떤 통치권 차원에서의 인사로 보고, 결과적으로는 이 결과가 어떻게 될지라고 하는 것 그것이 대한민국의 민주주의 회복, 발전에 또 경제라고 하는 이런 측면에서 이혜훈 지명자가 가지고 있는 철학이 이재명 정부의 철학과 어떻게 잘 조화가 되면서 서로 선의의 효과를 낼 수 있는지라고 하는 것을 지켜봐야 된다고 하는 그런 생각이고요. 기왕에 이루어진 대통령의 통치 행위, 인사권의 행사입니다. 이런 부분에 대해서 당장 이것을 철회하라고 하는 그런 이유로 사실 과거의 언행이나 이런 것들을 가지고 기준으로 이걸 철회하라고 하는 것은 저는 아직은 좀 이른 판단이 아닌가 하는 생각이 들고요. 하여튼 엄중하게, 그러나 대통령이 인사 이렇게 하신 이유가 좋은 결과가 나기를 기대하면서 또 지켜봐야 하겠고. 그러나 국민의힘에서 김근식 교수님 말씀하신 것처럼 저렇게 극렬하게 어떤 반대하고 있는, 그러니까 이러한 상황 속에서 국민 통합이라고 하는 그런 어떤 목표는 이루기가 사실 어려운 그런 상황으로 보이지만 그러나 어떤 굉장히 엄중한 경제 재정 정책을 운영함에 있어서 이혜훈 후보자가 가진 전문성과 또는 때로는 반대되는 그런 논리들이 이재명 정부가 균형 있게 잘 갈 수 있도록 하는 균형추의 역할을 할 수도 있는 것 아닌가라고 하는 이런 생각을 하면서 지금 인사를 지켜보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이혜훈 후보자, 탄핵을 반대했던 것에 대해서 이렇게 해명을 했습니다. 언론과의 인터뷰에서 당시의 분위기에 휩쓸려서 잠깐 따라간 건 잘못된 일이고 후회하고 있다, 이렇게 했는데요. 그러고서는 SNS의 글도 안 보이게 처리했습니다. 저게 이혜훈 후보자의 SNS 페이스북인데요. 오늘 들어가 봤더니 게시물이 없습니다, 이렇게 나오더군요. 김근식 실장님, 분위기에 휩쓸렸을 뿐이고 그렇다면 잘못했다고 하면 되지. 왜 SNS 글은 다 없앤 걸까요?



▶ 김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장 :그러니까 3선 국회의원을 한 중진의원이었지 않습니까. 그랬는데 원외 당협위원장으로서 분위기에 휩쓸려 따라갔을 뿐이다. 나중에 경제 정책을 책임지는 기획예산처 장관 하다가 저는 제 생각입니다만 이재명 대통령의 말은 통합, 실용, 탕평하면서 사실은 앞으로 있을 경제적 먹구름이 간단치가 않거든요. 고환율, 고물가 그다음에 계속 헬리콥터 살포하고 세금을 확장 재정으로 뿌렸을 때 경제적 어려움에 대해서 경제 정책의 실패를 결국 오롯이 책임질 수 있는 저는 희생양으로, 총알받이로 저는 이혜훈 장관을 쓸 거라고 봐요. 그러면 이혜훈 장관이 그때 그야말로 이재명 정부의 경제 정책의 실패의 책임자로 낙인 찍혀서 나왔을 때 나도 그때 분위기에 떠밀려서 그냥 어쩔 수 없이 쫓아갔었다고 할 겁니까? 정말 저런 무책임한 정치인의 반응이라고 생각합니다.



정치를 저렇게 해서는 안 됩니다. 저는 한 번도 국회의원 된 적이 없지만 저렇게 정치하고 싶지 않다는 생각을 갖고 있습니다. 그러니까 저는 그 장관 자리가 뭐라고, 그걸 한번 해보려고 내가 그때는 정신이 없어서 분위기에 떠밀려 따라갔다고 하시면 만약에 이재명표 경제 정책에 제가 볼 때 반박도 못 하고 반대 의견도 못 내고 우리 박수현 수석대변인은 좋게 생각하셔서 레드팀 역할을 하고 균형팀 역할을 할 거라고 하는데 그렇게 하려면 김성식 후보자처럼 국민경제자문회의 부의장 시키면 돼요. 그건 어드바이스 하는 조직이니까 할 수 있죠. 기획예산처 장관은 집행기관이에요. 예산을 짜서 실제 확장 재정을 밀고 나가야 하는 장관이 주무장관입니다. 그 사람이 감히 저렇게 분위기에 떠밀려서 따라간 사람이 청와대에서 이렇게 하라고 하면 반기를 들고 안 하겠습니까. 결국 저런 식의 행보를 보이면 이혜훈 장관이 장관직에서 끝나고 나올 때 또다시 후회하면서 내가 그때 분위기에 떠밀려서 따라갔습니다라고 할지 모른다는 정치적 비애감이 들 정도입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이혜훈 후보자의 깜짝 발탁. 야당은 물론 여당의 분위기도 지금 심상치 않습니다. 먼저 야당인 국민의힘은 당혹감과 함께 배신자라면서 격앙된 목소리가 터져 나오고 있는데요. 주진우 의원 같은 경우는 이걸 시켜준다고 하냐, 이런 반응이고요. 배현진 의원 같은 경우는 몰염치한 정치 행보에 경악을 금할 수 없다, 이렇게 평을 했습니다. 민주당뿐 아니라 범여권인 조국혁신당까지 비판의 목소리가 나오고 있는데 윤준병 민주당 의원은 포용이 아니라 국정 원칙을 파기한 것이다. 이언주 의원 같은 경우는 계엄 옹호한 이들도 통합의 대상이냐. 또 조국 조국혁신당 대표는 인사청문회에서 철저하게 검증해야 할 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 진보당은 이혜훈 후보자의 지명을 당장 철회할 것을 강력히 요구한다, 이렇게 얘기했습니다. 이거 김근식 실장님께 다시 질문을 드려야겠네요. 지금 국민의힘은 지금 서면 최고위에서 바로 이 후보자를 제명했잖아요. 최고위원회를 연 것도 아니고 전화해서 동의, 동의 받아서 그냥 제명했다고 그래요.



▶ 김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장 : 제명한 것은 장관으로 발탁돼서 일을 하는 것을 못 가게 막기 위한 제명이 아니고요. 그러면 좀 없어 보이잖아요. 제가 이해하는 최고위의 서면 결의를 위한 제명은 제가 아까 말씀드린 것처럼 원외 당협위원장직을 수행하면서 당원 연수까지 준비해 놓은 상태에서 저렇게 했던 것에 대한 정치적 품위 유지 위반으로서는 있을 수 없는 행태예요. 그러니까 개인적 행태에 대해서 저는 당무 감사를 거치면 100% 저는 제명이 나올 거라고 생각을 합니다. 그러니까 정치적 부도덕함에 대한 저런 행태에 대한 비판으로서 제명을 결의했다고 생각이 들고요. 그 다음에 사실은 우리도 반성을 할 필요가 있습니다. 우리 당이 얼마나 없어 보였으면, 우리 당이 얼마나 같잖았으면 대통령이 이런 정치적 무도함을 저지릅니까. 그만큼 우리 당이 지금 대통령이나 민주당이 볼 때 쉬운 상대로 생각을 하는 거예요. 그냥 곶감 빼듯이 빼오면 다 올 거라고 생각하는 겁니다. 우리 당은 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에라도 우리 당은 이런 수모를 당하면서까지 이렇게 이재명 대통령이 우리 야당을 우습게 알면 더 똘똘 뭉쳐서 혁신하고 변화해서 대통령이 정말 우습게 보지 못하고 정말 대화의 파트너로, 국정의 파트너로 용납할 수밖에 없는 야당에 힘 있는 모습을 보여야 한다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 야당은 당연히 반발하지만 문제는 지금 여권 안에서도 지금 분위기가 좋지 않다는 거 아니겠어요? 어떻게 설득하시겠습니까.



▶ 박수현 / 민주당 수석 대변인 : 다시 한번 말씀드리지만 대통령이 이런 인사를 하면서 이런 고민이 없으셨겠습니까라고 거꾸로 입장을 바꿔놓고 생각을 해봅니다. 지금 국민의힘을 비롯한 야당의 상황은 대한민국 민주주의를 그렇게 처참하게 무너뜨렸던 12.3 불법 비상계엄과 대통령의 탄핵에 대해서도 아직도 반성할 줄 모르고 국정을 발목 잡고 있는, 자기 자신들이 낸 법안에 대해서마저도 필리버스터로 이것을 막고 있는 이런 상황 속에서 대통령이 느끼는 중압감이라는 것은 정말 엄청났을 거라고 생각합니다. 이재명 대통령께서 이러한 반발이나 본인은 이런 고민을 안 하셨겠습니까라고 한번 거꾸로 생각해 보자는 말씀을 자꾸 드리는 거예요.



그러면서도 이 경제 정책이라고 하는 것이 본인도 사실 처음 가본 길 아니겠습니까. 이런 것에 대해서 반드시 성공시켜야 하고, 그런 측면에서 보면 다른 목소리를 내줄 수 있는 이러한 어떤 집행자가 필요하다는 생각을 본인이 외롭게 결단했을 거라고 생각합니다. 그래서 지금 당장은 이런 여러 가지 충격 속에 여야의 여러 가지 목소리가 나올 수 있지만, 그러나 대통령의 이러한 인사에 대한 고민을 우리가 이해하면서 좋은 결과를 낼 수 있도록, 그 대신 청문회는 철저하게 한번 해보자. 그래서 청문회를 넘을 수 있다면 대통령이 생각한 인사의 그런 목적, 목표 이런 것들이 어떤 좋은 결과로 나타날 수 있도록 한번 지켜봐 보자고 하는 말씀을 거듭 드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이렇게 장관급 고위공직자에 발탁을 하려면 적어도 한 달 전에 검증 동의서에 본인이 사인을 해야만이 개인 정보가 조회가 가능하지 않습니까. 문제는 이혜훈 장관 후보자가 국민의힘 당적을 보유하고 현직 당협위원장을 유지한 상황에서 거기에 사인하고 계속 검증 절차를 밟았다는 것 아니겠어요.



▶ 김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장 : 그렇습니다. 그리고 아까 말씀드렸지만 놀라운 건 오늘로 당원 연수회를 예정해 놓고 축사까지 받아놓은 상태예요. 준비를 다 했다는 거 아니겠습니까. 심지어는 제가 알기로는 이제 이번에 우리 당에서 새로 통과시킨 게 선출직 공직자에 대한 검증 평가단을 만들었어요. 그래서 저도 했습니다만 모든 당협위원장이 자기 소속된 구청장에 대한 평가를 다 하게 했습니다. 그래서 그저께 저도 평가서에 점수를 매겨서 보냈어요. 그것까지 했다는 거예요, 이혜훈 당협위원장이기 때문에. 그러니까, 중구청장에 대한 평가를 했겠죠. 그러니까 당협위원장으로서 우리 국민의힘 소속으로서 할 수 있는 권한과 역할을 입 딱 다물고 입 딱 씻고 그냥 했던 겁니다, 어제 발표 나기 직전까지. 이러니 이걸 제명 안 할 수가 없는 것이죠. 그 부도덕한 행태에 대해서는 정말 더 이상 있을 수 없는 저는 비겁한 짓이라고 생각을 하고요. 저는 똑같이 묻고 싶습니다. 저렇게 해서 진짜 분위기에 휩쓸려 따라가는 걸로 만약에 가서 1년을 하겠습니까. 2년을 하겠습니까. 부귀영화, 일신의 영달 누리면 뭐 얼마나 누리겠습니까. 끝나고 나서 역사적 평가를 어떻게 받으려고 하시는 건지 정말 저는 같이 정치하는 입장에서 정말 비애감이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 앞으로 장관 후보자는 청문회도 거쳐야 하기 때문에 청문회 상황도 계속 지켜보도록 하죠.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



