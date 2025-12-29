[자막뉴스] 쿠팡, 핵심 증거물 몰래 '셀프 포렌식'…경찰도 콕 집어 "이례적"

대규모 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡이 피의자 노트북을 확보해 경찰에 제출하면서 자체 포렌식한 사실을 알리지 않은 것으로 확인됐습니다.



경찰은 핵심 증거물을 자체 포렌식 한 것은 "이례적"이라고 지적하면서, 만약 조작된 자료를 제출한 사실이 확인되면 책임을 묻겠다는 입장을 밝혔습니다.



앞서 쿠팡은 고객 정보를 유출한 전직 직원을 자체 특정하고, 중국 현지에서 잠수부를 투입해 피의자의 노트북을 하천에서 건져 올렸다고 발표한 바 있습니다.



쿠팡은 이 노트북을 지난 21일 경찰에 임의제출하며 입수 경위에 대한 참고인 조사를 받았는데, 이 과정에서 자체 포렌식을 해 본 사실은 알리지 않았다는 겁니다.



박정보 서울경찰청장은 피의자를 먼저 접촉해 진술을 받아내고, 핵심 증거물을 자체 포렌식까지 한 쿠팡의 행동을 언급하며, "만약 쿠팡 측이 허위·조작 자료를 제출한 경우에는 불법, 위법 사안이 확인되면 엄중하게 책임을 물을 생각"이라고 말했습니다.



또 "혐의는 증거인멸이 될 수도, 공무집행방해가 될 수도 있다"라고 설명했습니다.



경찰은 쿠팡이 임의제출한 피의자 노트북과 쿠팡 본사를 압수수색해 확보한 자료를 분석하고 있으며, 이를 마치는 대로 피의자 조사를 추진할 계획입니다.



