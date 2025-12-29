의정부 아파트서 차량 내 부탄가스 폭발…운전자 체포

▲ 부탄가스 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

경기 의정부시의 한 아파트 지하주차장 출입구에서 차 안에 있던 부탄가스가 폭발하는 사고가 났습니다.경찰과 소방 당국에 따르면 오늘(29일) 오전 9시 10분쯤 의정부 민락동의 한 아파트 지하주차장 출입구 경사로에 있던 아우디 전기차 내부에서 폭발이 일어났습니다.이 사고로 운전자인 50대 남성 A 씨가 상처를 입어 현장에서 응급처치받았으나 병원 이송을 거부한 것으로 전해졌습니다.폭발음이 크게 울리면서 119에 다수의 신고가 접수됐지만, 폭발로 인한 추가 화재는 발생하지 않았다고 소방 당국은 전했습니다.다만 차량 뒤 범퍼가 크게 파손되고, 주변 구조물 일부가 손상되는 등 피해가 발생한 것으로 전해졌습니다.경찰은 차량 내부에서 부탄가스가 발견된 점 등을 토대로 A 씨가 차 안에서 스스로 라이터를 켜 폭발이 발생한 것으로 보고 있습니다.경찰은 A 씨를 방화 혐의로 현장에서 현행범 체포했습니다.경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위와 피해 규모 등을 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)