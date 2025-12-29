뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

의정부 아파트서 차량 내 부탄가스 폭발…운전자 체포

권민규 기자
작성 2025.12.29 14:41 조회수
의정부 아파트서 차량 내 부탄가스 폭발…운전자 체포
▲ 부탄가스 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

경기 의정부시의 한 아파트 지하주차장 출입구에서 차 안에 있던 부탄가스가 폭발하는 사고가 났습니다.

경찰과 소방 당국에 따르면 오늘(29일) 오전 9시 10분쯤 의정부 민락동의 한 아파트 지하주차장 출입구 경사로에 있던 아우디 전기차 내부에서 폭발이 일어났습니다.

이 사고로 운전자인 50대 남성 A 씨가 상처를 입어 현장에서 응급처치받았으나 병원 이송을 거부한 것으로 전해졌습니다.

폭발음이 크게 울리면서 119에 다수의 신고가 접수됐지만, 폭발로 인한 추가 화재는 발생하지 않았다고 소방 당국은 전했습니다.

다만 차량 뒤 범퍼가 크게 파손되고, 주변 구조물 일부가 손상되는 등 피해가 발생한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 차량 내부에서 부탄가스가 발견된 점 등을 토대로 A 씨가 차 안에서 스스로 라이터를 켜 폭발이 발생한 것으로 보고 있습니다.

경찰은 A 씨를 방화 혐의로 현장에서 현행범 체포했습니다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위와 피해 규모 등을 조사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지