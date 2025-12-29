BOfA CEO "무역 긴장 완화 시작됐다"

▲ 모이니한 bofA CEO

미국 투자은행 뱅크오브아메리카(BofA)의 브라이언 모이니핸 최고경영자(CEO)가 관세 정책으로 올해 미국 경제가 충격을 받았지만 도널드 트럼프 행정부가 내년에는 무역 긴장을 완화할 것으로 내다봤습니다.모이니핸 CEO는 현지시간으로 어제(28일) 방송된 미 CBS 간판 시사 프로그램 페이스 더 네이션과 인터뷰에서 Bofa는 평균 세율 15%의 관세는 "(무역) 갈등 확대가 아니라 갈등 완화"로 보고 있다고 말했습니다.그는 "전면적인 10% 관세에서 주요 교역 상대국들에 대한 15% 관세로 가는 것은(경제에) 큰 영향은 아니다"며 "바로 이 지점에서 긴장이 완화되기 시작하고 있다고 우리 팀은 보고 있다"고 말했습니다.앞서 도널드 트럼프 대통령은 지난 4월 미국으로 수입되는 모든 제품에 관세 10%를 적용하겠다고 발표했고 이어 7월 다수의 신규 관세를 공개했습니다.이들 신규 관세는 발표대로 시행될 경우 주요 교역 상대국들에 대한 관세율을 평균 15.2%로 높일 것으로 예상됐습니다.블룸버그 이코노믹스는 트럼프 대통령의 백악관 복귀 이후 미국의 평균 관세율이 2%에서 14%로 급등한 것으로 추산했습니다.다만 모이니핸은 "국가 안보, 희토류, 인공지능(AI) 등 때문에 중국은 완전히 다른 사안"이며 "내년에 재검토가 예정된 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA) 역시 다른 사안"이라고 덧붙였습니다.그는 "하지만 세계를 전반적으로 보면 이제 (무역 긴장의) 종착점이 보인다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)