특검, 윤석열 부부 서초동 자택 추징보전 청구

▲ 윤석열 전 대통령 부부의 자택이 있는 서울 서초구 아크로비스타 모습

김건희 여사를 둘러싼 각종 의혹을 180일간 수사한 민중기 특별검사팀이 '명태균 공천 개입' 의혹과 관련해 윤석열 전 대통령 부부가 거주해온 서초동 아크로비스타 자택에 대한 추징보전에 나섰습니다.특검팀은 오늘(29일) 수사 결과 브리핑에서 관련 의혹에 연루된 윤 전 대통령 부부의 범죄 수익 환수를 위해 서초구 아크로비스타 추징보전 명령을 서울중앙지법에 청구했다고 밝혔습니다.추징보전은 범죄로 얻은 것으로 의심되는 재산을 법원 판결을 통한 추징 전에 임의로 처분하지 못하도록 묶어두는 절차입니다.특검팀은 김 여사가 2021년 6월∼2022년 3월 윤 전 대통령과 공모해 명태균 씨로부터 총 58회에 걸쳐 2억 7,440만 원 상당의 여론조사를 무상으로 받아 정치자금법을 위반했다고 판단했습니다.20대 대선을 앞두고 명 씨가 윤 전 대통령에게 유리하게 조작된 조사 결과를 당 수뇌부에 보내 윤 전 대통령이 국민의힘 후보가 돼야 한다는 분위기를 조성했다는 겁니다.윤 전 대통령이 당선되자, 김영선 전 국민의힘 의원의 창원 의창구 공천을 원한 명 씨의 요구를 윤 전 대통령 부부가 이뤄주려고 했다는 게 특검팀의 결론입니다.특검팀은 윤 전 대통령 부부를 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘기면서 위법하게 수수한 여론조사 가액을 범죄수익으로 판단해 아크로비스타와 예금채권에 대한 추징보전 명령을 청구했습니다.명 씨도 불법 여론조사를 공여한 혐의(정치자금법 위반)를 적용해 지난 24일 불구속 기소했습니다.해당 무상 여론조사 사건에 뇌물죄를 적용하지는 못했습니다.특검팀은 법리상 한계 때문에 윤 전 대통령 부부에게 뇌물죄를 적용할 수 없었다고 설명했습니다.뇌물죄는 일정 신분의 사람만 '정범'(범죄 구성요건 행위를 실제 행한 사람)이 되는 신분범으로, 공무원이 금품을 받아야 성립하는데 여론조사를 받은 시점에 윤 전 대통령은 공직자 범위에 포함되지 않는 대통령 당선인 신분이었습니다.특검팀은 사전수뢰죄 적용도 검토했지만, 사실관계를 확인한 결과 이 역시 해당하지 않는다고 판단했습니다.사전수뢰는 피의자가 뇌물을 수수할 당시 직무에 대한 청탁도 함께 받는다는 인식이 있어야 합니다.하지만, 명 씨가 무상 여론조사 제공의 대가로 김 전 의원의 공천을 언급한 시점은 윤 전 대통령 부부가 여론조사를 받은 이후로 조사됐습니다.특검팀은 윤 전 대통령 부부가 공천에 개입한 정황이 수사로 명확히 드러났다며, 뇌물 혐의 등에 대한 추가 수사가 필요하다고 보고 사건을 경찰청 국가수사본부에 이첩했습니다.