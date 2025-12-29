뉴스
"당장 환자들 옮겨라" 산부인과에 FBI 메모?…알고 보니

유영규 기자
"당장 환자들 옮겨라" 산부인과에 FBI 메모?…알고 보니
▲ 112, 경찰차 사이렌

충북 청주의 한 산부인과에서 테러 위험을 암시하는 메모가 발견돼 군 당국과 경찰 특공대가 출동하는 소동이 빚어졌습니다.

오늘(29일) 오전 11시 30분 청주시 주중동의 한 산부인과 병원 직원이 건물 내부에서 테러 위험을 암시하는 메모를 발견해 경찰에 신고했습니다.

해당 메모에는 "화재 및 테러 위험이 있다. 환자를 다른 병원으로 옮기십시오. FBI 김○○"라고 적혀 있었습니다.

신고를 접수한 군 당국과 경찰 특공대는 병원 내부를 수색했으나 위험물은 발견되지 않았습니다.

경찰이 내부 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 이 메모는 지난 27일 오후 3시쯤 30대 남성 김 모 씨가 자신의 이름을 적은 뒤 남기고 간 것으로 파악됐습니다.

김 씨는 과거에도 자신을 FBI 요원이라고 소개하며 장기 밀매가 이뤄지고 있다는 취지로 경찰에 허위 신고를 한 이력이 있는 것으로 확인됐습니다.

이런 부분이 조기에 확인되면서 병원 직원 및 환자 대피 소동은 벌어지지 않았습니다.

경찰은 김 씨를 그의 거주지에서 곧바로 검거했으며, 업무방해 등 혐의로 입건해 조사하는 방안을 검토 중입니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
