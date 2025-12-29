한국 수출, 사상 최초로 7천억 달러 돌파…세계 6번째

▲ 컨테이너가 가득 쌓여 있는 신선대부두, 감만부두

올해 한국 수출이 사상 최초로 7천억 달러를 돌파했습니다.1948년 정부 수립 이후 77년 만에 달성한 역사적 쾌거입니다.7천억 달러 수출은 미국, 독일, 중국, 일본, 네덜란드에 이어 세계 6번째입니다.오늘(29일) 산업통상부·관세청에 따르면 오늘 오후 1시 3분 기준, 올해 연간 누적 수출액 7천억 달러를 달성한 것으로 잠정 집계됐습니다.한국의 연간 수출 규모는 1995년 1천억 달러, 2004년 2천억 달러, 2006년 3천억 달러, 2008년 4천억 달러, 2011년 5천억 달러, 2018년 6천억 달러를 각각 넘기며 빠르게 증가했습니다.수출 7천억 달러는 2018년 6천억 달러 달성 이후 7년 만에 이뤄낸 성과입니다.한국은 미국(2000년), 독일(2003년), 중국(2005년), 일본(2007년), 네덜란드(2018년)에 이어 수출 7천억 달러를 돌파한 세계 6번째 나라가 됐습니다.특히 수출 6천억 달러는 세계에서 7번째로 달성했으나 7천억 달러는 6번째로 달성하며 우리 수출이 글로벌 주요국 대비 빠르게 성장하고 있음을 증명했습니다.1948년 정부 수립 이후 첫 수출에 나선 이래 77년 만에 달성한 역사적 성과로 평가받습니다.1948년 수출액 1천900만 달러에서 3만 6천 배 이상 성장한 결과입니다.연평균 증가율은 14.6%에 달합니다.정부 관계자는 "우리 수출이 미국 관세, 보호무역 확산 등 어려운 통상환경 속에서도 위기를 기회로 전환하면서 우리 국민과 기업의 저력을 확인했다는 점에서 더욱 값진 성과"라고 밝혔습니다.이어 "특히 내수 부진 속에서도 수출이 경제성장과 일자리 창출을 견인하며 우리 경제의 든든한 버팀목 역할을 했고, 에너지 수입 의존도가 높은 구조적 특성상 무역수지 흑자를 통해 경제 안정성을 유지하고 있다는 데 의의가 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)