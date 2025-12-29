쿠팡, 경찰에 자체 포렌식 사실 함구…"허위·조작 엄중처벌"

▲ 쿠팡

대규모 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡이 피의자 노트북을 경찰에 제출하며 자체 포렌식을 한 사실을 함구한 것으로 확인됐습니다.박정보 서울경찰청장은 오늘(29일) 정례간담회에서 쿠팡이 피의자의 노트북을 경찰에 임의제출 하는 과정에 미리 포렌식을 한 사실을 진술하지 않았다고 밝혔습니다.쿠팡은 고객 정보를 유출한 전직 직원을 자체 특정하고, 중국 현지에서 잠수부를 투입해 피의자의 노트북을 하천에서 건져 올렸다고 발표한 바 있습니다.쿠팡은 이 노트북을 지난 21일 경찰에 제출하며 입수 경위에 대한 참고인 조사를 받았는데, 이 과정에서 자체 포렌식을 해 본 사실은 알리지 않았다는 것입니다.박 청장은 피의자를 먼저 접촉해 진술을 받아내고, 핵심 증거물을 자체 포렌식까지 한 쿠팡의 행동에 대해 "이례적"이라고 지적했습니다.그러면서 "만약 (쿠팡이) 허위·조작 자료를 제출한 경우에는 불법, 위법 사안이 확인되면 엄중하게 책임을 물을 생각"이라고 말했습니다.또 "(혐의는) 증거인멸이 될 수도, 공무집행방해가 될 수도 있다"라고 말했습니다.박 청장은 쿠팡이 피의자를 접촉하고 노트북을 회수하는 과정에 국가정보원과 공조했다는 주장에 대해 "(양쪽으로부터) 사전 통보받은 사실이 없다"고 했습니다.이어 "아직 공무집행방해라고 하기 어렵다"면서도 "수사를 방해하거나 지장을 주는 행위에 위법이 있다면 엄중하게 책임을 물을 것"이라고 강조했습니다.다만, 국정원에 대한 수사 가능성에 대해서는 말을 아꼈습니다.경찰은 현재 쿠팡이 임의제출한 피의자의 노트북과 쿠팡 본사를 압수수색해 확보한 자료를 분석 중이며 분석을 마치는 대로 피의자 조사를 추진할 계획입니다.박 청장은 "압수물 분석을 해봐야 침입 경로나 유출 자료 범위 등을 파악할 수 있어 분석에 주력하는 상황"이라고 전했습니다.박 청장은 민간 기업보다 수사 속도가 늦다는 지적에 대해 "다른 방법이 있느냐"며 "법이 정한 절차대로, 계획대로 수사를 진행하는 것"이라고 덧붙였습니다.