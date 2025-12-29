뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국힘 정연욱 "이혜훈, '윤 어게인' 외치던 사람이 장관 후보…정치 금도 넘어"

김형래 기자
작성 2025.12.29 13:08 조회수
국힘 정연욱 "이혜훈, '윤 어게인' 외치던 사람이 장관 후보…정치 금도 넘어"
▲ 국민의힘 정연욱 의원

정연욱 국민의힘 의원은 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명받은 이혜훈 전 의원을 향해 "정치의 금도를 넘은 선택"이라고 비판했습니다.

정 의원은 SNS에 이 전 의원을 겨냥해 "말은 보수에 있었고, 선택은 권력으로 향했다"며 "'윤 어게인'을 외치던 사람이 이재명 정권의 기획예산처 장관 후보가 됐다"고 썼습니다.

이어 "정당은 개인 경력의 환승역이 아니다"라며 "신념을 팽개치고 자리를 탐한 것"이라고 꼬집었습니다.

정 의원은 또 "재정 팽창을 비판하던 사람이 그 정책의 집행을 맡겠다는 선택. 철학은 접고, 자리는 쥐었다"며 "정치인의 금도를 넘은 순간"이라고 지적했습니다.

이어 "이혜훈과 가까운 한 정치인은 이재명의 집요한 총리 제의를 담담히 뿌리쳤다고 한다. 너무나 대조적인 장면"이라고 언급했습니다.

정 의원은 "더 이상 남 탓 할 여유가 없다. 내년 지방선거를 앞두고 이재명 정권의 보수진영 흔들기가 계속 진행 중이라는 전언"이라며 "국민의힘이 국민의 신뢰를 회복하기 위해 더 과감한 쇄신과 혁신에 나서야 하는 이유"라고 덧붙였습니다.

(사진=국민의힘 정연욱 의원실 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김형래 기자 사진
김형래 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지