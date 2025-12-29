쿠팡, 피의자 노트북 제출하며 자체 포렌식 사실 숨긴 정황

▲ 쿠팡

쿠팡이 개인정보 유출 피의자의 노트북을 경찰에 제출하며 자체 포렌식을 한 사실을 숨긴 정황이 드러났습니다.박정보 서울경찰청장은 오늘(29일) 정례간담회에서 쿠팡이 피의자의 노트북을 경찰에 임의제출하는 과정에 자체 포렌식을 한 사실을 알린 바 없다고 밝혔습니다.쿠팡은 중국 현지에서 잠수부를 투입해 강에서 건져 올렸다는 피의자의 노트북을 지난 21일 경찰에 제출했습니다.그러면서 입수 경위에 대한 참고인 조사를 받았는데 이 과정에서 미리 포렌식을 해본 사실을 함구했다는 것입니다.박 청장은 "만약 (쿠팡이) 허위·조작 자료를 제출한 경우에는 불법, 위법 사안이 확인되면 엄중하게 책임을 물을 생각"이라고 말했습니다.또 "(혐의는) 증거인멸이 될 수도, 공무집행방해가 될 수도 있다"라고 말했습니다.박 청장은 쿠팡이 피의자를 접촉하고 노트북을 회수하는 과정에 국가정보원과 공조했다는 쿠팡 측 주장에 대해 "사전 통보받은 사실이 없다"고 했습니다.박 청장은 "아직 공무집행방해라고 하기는 어렵다"면서도 국정원이 수사 대상이 될 가능성에 가능성을 닫아두지는 않았습니다.그는 "수사를 방해하거나 지장을 주는 행위에 위법한 게 있다면 엄중하게 책임을 물을 것"이라고 강조했습니다.경찰은 현재 쿠팡이 임의제출한 피의자의 노트북을 분석 중입니다.박 청장은 "쿠팡이 자료를 제출했다고 수사에 영향을 미치지는 않는다"고 전했습니다.