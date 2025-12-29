뉴스
11월 은행 가계대출 금리 4.32%…두 달째 올라 7개월 만에 최고

유영규 기자
11월 은행 가계대출 금리 4.32%…두 달째 올라 7개월 만에 최고
▲ 서울 시내에 설치된 은행 ATM기

기준금리 인하 기대 축소에 따른 시장금리 상승으로 지난달 가계대출 금리가 두 달째 상승했습니다.

한국은행이 오늘(29일) 발표한 금융기관 가중평균금리 통계에 따르면, 11월 예금은행의 가계대출 가중평균금리(신규 취급액 기준)는 연 4.32%로, 10월보다 0.08%포인트(p) 올랐습니다.

가계대출 금리는 지난 9월 4.17%에서 10월 4.24%로 열 달 만에 상승세로 전환한 뒤 11월까지 두 달째 올라 지난 3월(4.36%) 이후 7개월 만에 최고 수준에 달했습니다.

가계대출 중 주택담보대출(4.17%), 전세자금대출(3.90%), 일반 신용대출(5.46%)이 각 0.19%p, 0.12%p, 0.27% 상승했습니다.

주담대 금리는 올해 3월(4.17%) 이후 8개월 만에 다시 4%로 높아졌습니다.

주담대 중 고정금리 비중은 90.2%로, 전월보다 3.8%p 하락했습니다.

11월 가계대출 금리 상승 폭은 지난해 11월(+0.24%p) 이후 1년 만에 가장 컸습니다.

주담대 금리 상승 폭도 지난해 11월(+0.25%p) 이후 최대였습니다.

김민수 한은 금융통계팀장은 "(주담대는) 9∼10월 일부 은행의 가산금리 인하가 시차를 두고 영향을 주면서 상승 폭이 다소 제한됐다"며 "시장금리 흐름을 볼 때 12월에도 대출금리가 상승할 가능성이 크다"고 덧붙였습니다.

예금은행 가중평균금리 추이 (사진=한국은행 제공, 연합뉴스)
▲ 예금은행 가중평균금리 추이

(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)
경제 365
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

