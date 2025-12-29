최대 50배 부풀려…경찰, 공연 암매상 5명 검거

▲ 매크로 프로그램 시연

이미지 확대하기

▲ 경찰의 압수품

인기 공연과 스포츠 경기 티켓을 대량 확보한 뒤 비싼 가격에 재판매한 온라인 암표상 일당이 경찰에 붙잡혔습니다 부산경찰청은 업무방해와 정보통신망 침입 등 혐의로 30대 A 씨 등 5명을 불구속 송치했다고 밝혔습니다.A 씨 등 3명은 2022년 7월부터 2025년 11월까지 3년 4개월 동안 가족과 지인 명의 계정으로 프로야구 시즌권을 구매한 뒤 티켓을 재판매해 7억 3천만 원의 수익을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.확보된 티켓은 온라인 중고 거래 사이트를 통해 정가 대비 최고 50배 이상 비싸게 재판매된 것으로 드러났습니다.다른 암표상인 20대 D 씨와 E 씨도 대기열을 우회하는 직접 링크와 직접 만든 매크로 프로그램을 활용해 각각 1억 3천만 원과 800만 원에 달하는 이익을 얻은 혐의를 받고 있습니다.경찰 조사 결과 이들은 모두 복수 계정으로 티켓을 확보한 뒤 중고 거래 플랫폼을 통해 재판매하고 장부를 통해 판매 내역을 관리하는 동일한 운영 방식을 보였던 것으로 드러났습니다.경찰은 온라인 중고거래 커뮤니티 모니터링을 통해 정상적인 예매 흐름과 다른 이용 정황을 확인해 피의자를 특정한 뒤 압수수색을 통해 핵심 자료를 확보하고 불법 수익금 8억 7천만 원을 추징 보전했습니다.또 "이번 사건은 기술 기반 암표 범행의 전체 구조를 실증적으로 규명한 사례"라면서 단순 개인의 일탈이 아닌 구조적 범죄로 보고 대응할 예정이라고 밝혔습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)