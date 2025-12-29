최대 50배 부풀려…경찰, 공연 암매상 5명 검거

▲ 매크로 프로그램 시연
인기 공연과 스포츠 경기 티켓을 대량 확보한 뒤 비싼 가격에 재판매한 온라인 암표상 일당이 경찰에 붙잡혔습니다 부산경찰청은 업무방해와 정보통신망 침입 등 혐의로 30대 A 씨 등 5명을 불구속 송치했다고 밝혔습니다.
A 씨 등 3명은 2022년 7월부터 2025년 11월까지 3년 4개월 동안 가족과 지인 명의 계정으로 프로야구 시즌권을 구매한 뒤 티켓을 재판매해 7억 3천만 원의 수익을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.
확보된 티켓은 온라인 중고 거래 사이트를 통해 정가 대비 최고 50배 이상 비싸게 재판매된 것으로 드러났습니다.
다른 암표상인 20대 D 씨와 E 씨도 대기열을 우회하는 직접 링크와 직접 만든 매크로 프로그램을 활용해 각각 1억 3천만 원과 800만 원에 달하는 이익을 얻은 혐의를 받고 있습니다.
경찰 조사 결과 이들은 모두 복수 계정으로 티켓을 확보한 뒤 중고 거래 플랫폼을 통해 재판매하고 장부를 통해 판매 내역을 관리하는 동일한 운영 방식을 보였던 것으로 드러났습니다.
경찰은 온라인 중고거래 커뮤니티 모니터링을 통해 정상적인 예매 흐름과 다른 이용 정황을 확인해 피의자를 특정한 뒤 압수수색을 통해 핵심 자료를 확보하고 불법 수익금 8억 7천만 원을 추징 보전했습니다.
또 "이번 사건은 기술 기반 암표 범행의 전체 구조를 실증적으로 규명한 사례"라면서 단순 개인의 일탈이 아닌 구조적 범죄로 보고 대응할 예정이라고 밝혔습니다.
▲ 경찰의 압수품
(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)
