[날씨] 중부 중심 눈·비…전국 대부분 미세먼지 '나쁨'

오늘(29일) 오후까지 중부를 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 폭이 좁은 비구름대가 충청과 경북 북부 지역에 위치해 있습니다.



비나 눈은 오후가 되면서 차차 그칠 텐데요.



강원 남부 내륙 지역에 1cm 안팎, 강원 남부 산지에는 최고 5cm의 눈이 더 내리겠고요.



비의 양은 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다.



오늘 미세먼지에 대한 대비가 필요하겠습니다.



전국 대부분 지역에서 공기질 탁할 텐데요.



특히 수도권과 충청 지역은 오후에 일시적으로 미세먼지 농도 매우 나쁨 수준까지 치솟을 때 있겠습니다.



먼지는 내일 오전까지 머무르겠고요.



이후에는 청정한 북서 기류가 유입되면서 대기질 보통 수준을 회복하겠습니다.



오늘 낮 기온 살펴보시면 서울의 낮 최고기온 8도로 평년 수준으로 5도가량 웃돌겠고요.



부산의 낮 기온은 14도까지 오르겠습니다.



동해안을 따라서 대기의 건조함이 길게 이어지고 있습니다.



화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



새해 첫날인 목요일에는 강한 추위가 찾아오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)