뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

GTX-B '청학역' 신설…서울아산청라병원 착공

송인호 기자
작성 2025.12.29 12:37 조회수
PIP 닫기
<앵커>

수도권 광역 급행철도, GTX-B 노선의 인천 구간에 청학역이 추가로 신설됩니다. 그런가하면 청라국제도시에 국내 최대 규모의 의료복합타운 조성도 본격화됩니다.

송인호 기자입니다.

<기자>

수도권 광역 급행철도 GTX-B 노선의 시발점인 인천 송도 인천대입구역 주변입니다.

내년 1월 본격적인 굴착공사를 앞두고 도로 정비 등 준비 공사가 한창입니다.

지하 70~80m까지 수직으로 구멍을 뚫어 본격적인 대심도 터널 공사에 들어가는 겁니다.

이곳 인천대입구역과 인천시청역 사이 추가 정거장도 신설됩니다.

인천시는 최근 GTX-B 청학역 신설을 위한 국가철도공단의 타당성 검증 결과 경제적 타당성을 확보해 사업 추진을 공식 확정했다고 밝혔습니다.

청학역이 신설되면 GTX-B 인천 구간의 정거장은 기존 3개에서 4개로 늘어납니다.

2천540억 원의 공사비는 모두 시 부담이지만, 청학역 신설로 GTX-B 인천 전 구간에 하루 평균 3천 명가량 이용객이 증가할 것으로 예측됩니다.

향후 청학역은 수인분당선과 제2 경인선이 다니는 트리플 역세권이 될 것으로 시는 내다봤습니다.
 
[유정복/인천광역시장 : (GTX-B 청학역은) 2031년까지 개통을 목표로 해서 진행되고 앞으로 시에서는 이 사업이 차질 없이 시행돼서 시민의 교통 편의를 이룩하고 인천교통의 혁신을 이룩하도록 하겠습니다.]

---

청라국제도시에 서울아산청라병원이 주도하는 국내 최대 규모 의료복합타운 조성이 본격화합니다.

인천시는 오늘(29일) 청라의료복합타운 착공식을 열고 본격적인 공사에 들어갔습니다.

지하 2층, 지상 19층, 약 800병상 규모로 건립되는 서울아산청라병원은 오는 2029년 준공을 목표로 세계적인 경쟁력을 갖춘 중증 전문 병원으로 조성됩니다.

(영상취재 : 임동국)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
송인호 기자 사진
송인호 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지