1인당 '5만 원 이용권'…'꼼수 보상' 비판도

쿠팡이 개인정보가 유출된 고객 3천370만 명에게 5만 원 상당의 이용권을 지급하기로 했습니다. 다만 이용권 상당액이 여행, 명품 플랫폼에서만 사용할 수 있어 '꼼수 보상'이라는 비판도 이어지고 있습니다.



박재현 기자입니다.



<기자>



쿠팡은 개인정보 유출 고객 3천370만 명에게 5만 원 상당의 이용권을 지급할 계획이라고 밝혔습니다.



이용권은 쿠팡 5천 원, 배달서비스인 쿠팡이츠 5천 원, 쿠팡트래블 2만 원, 명품 플랫폼인 알럭스 뷰티 앤 패션 2만 원 상당으로 내년 1월 15일부터 순차적으로 지급됩니다.



해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 보상 계획 공지문에서 "개인정보 유출 사태가 고객에게 얼마나 큰 우려와 심려를 끼쳤는지 깊이 반성하고 있다"며 "고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다"고 밝혔습니다.



쿠팡이 제시한 보상안은 총 1조 6천850억 원이지만 구매 이용권 5만 원 전체를 쿠팡에서 사용할 수 있는 방식이 아니기 때문에 체감할 수 있는 보상 규모는 크지 않을 수 있다는 지적도 이어지고 있습니다.



상당수 고객이 가입된 쿠팡이나 쿠팡 이츠는 각각 5천 원 상당을 사용할 수 있는 반면, 다소 생소한 쿠팡트래블이나 알럭스 플랫폼의 이용권이 각각 2만 원에 달하기 때문입니다.



또, 실제 이용권을 사용하려면 해당 플랫폼에 가입해야 합니다.



쿠팡은 이용권 관련 공지에서 개인정보가 유출된 탈퇴 고객도 재가입하면 이용권이 제공된다면서, 탈퇴 고객이 가족 계정으로 이용권을 받는 형태는 불가능하다고 적시했습니다.



참여연대는 논평에서 쿠팡의 보상안은 '국민 기만'이라면서, 쿠팡 매출을 더 높이기 위한 꼼수에 지나지 않는다고 주장했습니다.



또 여행상품, 명품 구입 서비스에 치중된 이용권 액수에 대해서는 시장 점유율을 확대하려는 꼼수라면서 사용처를 쪼개 실질 가치와 선택권을 축소한 전형적인 '보상 쪼개기 수법'이라고 비판했습니다.



